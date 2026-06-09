Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Bố trí điều kiện ăn, nghỉ, đi lại cho hơn 1.000 học sinh ở xa điểm thi

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), toàn tỉnh có 47.869 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 110 điểm thi đặt ở 84 xã, phường, với 2.041 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi, dự kiến huy động khoảng 7.681 cán bộ, giáo viên và các lực lượng liên quan tham gia làm nhiệm vụ.

Học sinh Trường THPT Hạ Hòa, xã Hạ Hòa sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đến thời điểm này, mọi khâu của kỳ thi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Để phòng, chống gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao, Sở GD&ĐT mua 200 thiết bị dò kim loại cầm tay trang bị cho các điểm thi. Sở GD&ĐT đã phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng chống gian lận; đồng thời, trang bị các thiết bị hỗ trợ phát hiện thiết bị gian lận theo khuyến cáo của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT. Cùng với đó, toàn bộ cán bộ tham gia làm thi đã được tập huấn đầy đủ về quy chế và nghiệp vụ.

Sở GD&ĐT cũng đã làm việc với 5 trường đại học được Bộ GD&ĐT phân công tham gia kiểm tra, giám sát kỳ thi để thống nhất cơ chế phối hợp và phương án xử lý các tình huống phát sinh. Đến nay, toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đã được vận hành thử; các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, chuyên môn, an ninh, an toàn và kinh phí cơ bản đã sẵn sàng cho kỳ thi. Các nhà trường đã phổ biến đầy đủ quy chế thi, hướng dẫn đăng ký dự thi, kỹ năng làm bài và những nội dung cần lưu ý trong quá trình dự thi.

Một số lưu ý đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các địa phương và nhà trường đã rà soát cụ thể từng trường hợp học sinh ở xa điểm thi hoặc có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp. Đến nay, các nhà trường đã bố trí điều kiện ăn, nghỉ, đi lại cho hơn 1.000 học sinh ở xa điểm thi hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển; đồng thời, hỗ trợ gần 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ 150.000-500.000 đồng/học sinh, góp phần giúp các em yên tâm tham dự kỳ thi.

Quan điểm của ngành là không để bất kỳ thí sinh nào không thể tham dự kỳ thi vì hoàn cảnh khó khăn hoặc những lí do khách quan. Ngoài ra, các chương trình “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nước uống, suất ăn, hướng dẫn thí sinh và hỗ trợ đi lại khi cần thiết.

Hiền Mai