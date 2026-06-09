Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Bố trí điều kiện ăn, nghỉ, đi lại cho hơn 1.000 học sinh ở xa điểm thi

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), toàn tỉnh có 47.869 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 110 điểm thi đặt ở 84 xã, phường, với 2.041 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi, dự kiến huy động khoảng 7.681 cán bộ, giáo viên và các lực lượng liên quan tham gia làm nhiệm vụ.

Bố trí điều kiện ăn, nghỉ, đi lại cho hơn 1.000 học sinh ở xa điểm thi

Học sinh Trường THPT Hạ Hòa, xã Hạ Hòa sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đến thời điểm này, mọi khâu của kỳ thi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Để phòng, chống gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao, Sở GD&ĐT mua 200 thiết bị dò kim loại cầm tay trang bị cho các điểm thi. Sở GD&ĐT đã phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng chống gian lận; đồng thời, trang bị các thiết bị hỗ trợ phát hiện thiết bị gian lận theo khuyến cáo của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT. Cùng với đó, toàn bộ cán bộ tham gia làm thi đã được tập huấn đầy đủ về quy chế và nghiệp vụ.

Sở GD&ĐT cũng đã làm việc với 5 trường đại học được Bộ GD&ĐT phân công tham gia kiểm tra, giám sát kỳ thi để thống nhất cơ chế phối hợp và phương án xử lý các tình huống phát sinh. Đến nay, toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đã được vận hành thử; các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, chuyên môn, an ninh, an toàn và kinh phí cơ bản đã sẵn sàng cho kỳ thi. Các nhà trường đã phổ biến đầy đủ quy chế thi, hướng dẫn đăng ký dự thi, kỹ năng làm bài và những nội dung cần lưu ý trong quá trình dự thi.

Bố trí điều kiện ăn, nghỉ, đi lại cho hơn 1.000 học sinh ở xa điểm thi

Một số lưu ý đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các địa phương và nhà trường đã rà soát cụ thể từng trường hợp học sinh ở xa điểm thi hoặc có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp. Đến nay, các nhà trường đã bố trí điều kiện ăn, nghỉ, đi lại cho hơn 1.000 học sinh ở xa điểm thi hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển; đồng thời, hỗ trợ gần 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ 150.000-500.000 đồng/học sinh, góp phần giúp các em yên tâm tham dự kỳ thi.

Quan điểm của ngành là không để bất kỳ thí sinh nào không thể tham dự kỳ thi vì hoàn cảnh khó khăn hoặc những lí do khách quan. Ngoài ra, các chương trình “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nước uống, suất ăn, hướng dẫn thí sinh và hỗ trợ đi lại khi cần thiết.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tốt nghiệp THPT Thí sinh Đăng ký tỉnh Phú Thọ Điểm thi Hỗ trợ tổ chức Kiện học sinh có hoàn cảnh khó khăn Thống Nhất
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long