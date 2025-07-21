Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh

{title}
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 21/7, Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Trung ương đã thăm, động viên và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.
Tham gia đoàn có các đồng chí: Đặng Xuân Phong- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Quân khu 2; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Đại tướng Lương Tam Quang trao quà tặng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh
Trong không khí thân mật, Đại tướng Lương Tam Quang đã ân cần thăm hỏi các thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng nguời có công tỉnh Phú Thọ. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng, nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ, những thương, bệnh binh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Sự hy sinh, mất mát và cống hiến lớn lao của các thế hệ cha anh là nền tảng vững chắc cho hòa bình, độc lập và sự phát triển của đất nước hôm nay.
Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi trao quà
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình liệt sỹ, các thương bệnh binh, người có công với nước. Đồng chí cho biết: Trên cương vị công tác của mình sẽ cùng các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương có nhiều việc làm cụ thể để vận hành có hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó, lực lượng công an và quân đội là nòng cốt, tuyến đầu trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao quà tặng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đối với công tác “đền ơn đáp nghĩa” và chăm lo người có công với cách mạng của tỉnh.
Đại tướng Lương Tam Quang trao quà tặng các thương binh nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao quà tặng các thương binh nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà tặng các thương binh nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm
Đây là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định: Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “hiếu nghĩa bác ái”, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ; đồng thời nỗ lực không ngừng để xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáng sống...
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi trao quà
Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, Đại tướng Lương Tam Quang và Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ban ngành TƯ và tỉnh Phú Thọ đã tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng người có công; tặng 28 xe lăn cùng các phần quà cho 28 thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh với mong muốn các thương, bệnh binh sống vui, sống khỏe, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.
Lê Hoàng
