Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 24/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, một số sở, ngành, đoàn thể và 268 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 450.000 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ lần thứ I có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023 - 2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; trên tinh thần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Sau sáp nhập, Phú Thọ có diện tích tự nhiên khoảng 9.361,4 km2, trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm gần 50%. Nông dân tỉnh với hơn 504 nghìn hộ, tỷ lệ hội viên đạt trên 92% tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, liên kết sản xuất, tiêu thụ nâng cao giá trị nông sản. Diện mạo nông thôn chuyển biến rõ nét, đến nay, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 03 xã đạt chuẩn nâng cao và 525 khu dân cư đạt chuẩn kiểu mẫu.

Sau hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình hội nông dân trực thuộc Ủy ban MTTQ Tổ quốc, tiến hành kiện toàn 148 cơ sở hội, có 4.812 chi hội theo địa bàn dân cư. Công tác phát triển, quản lý hội viên được quan tâm, vừa bảo đảm số lượng, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong tình hình mới. Giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh kếp nạp mới 13.660 hội viên, tổng số hội viên toàn tỉnh là 448.906 người.

Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước. Giai đoạn 2023-2025, Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân; 08 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; có 763 tập thể, 1.228 cá nhân được các bộ, ngành, trung ương, UBND, Hội nông dân các cấp biểu dương, khen thưởng; 09 nông dân được tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Nhà khoa học của nhà nông”; 463 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo động lực thi đua lao động, đổi mới sản xuất, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2023 - 2025, có 576.890 lượt hộ đăng ký, 217.038 lượt hộ đạt danh hiệu các cấp; đồng thời xây dựng 188 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với 6.586 thành viên.

Hoạt động cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ toàn tỉnh quản lý 191.049 triệu đồng, với 545 dự án, 3.951 hộ vay (giai đoạn 2023-2025 tăng trưởng 23.584 triệu đồng). Qua đó đã góp phần quan trọng phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, chính trị được giữ vững.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực thảo luận, làm rõ kết quả, tồn tại trong công tác Hội giai đoạn 2023 – 2025; thống nhất mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể như phấn đấu kết nạp mới 15.000 hội viên trở lên. Phát triển quỹ hoạt động hội đạt bình quân 200.000 đồng/hội viên/năm; thành lập mới 75 chi hội nông dân nghề nghiệp và 700 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hằng năm có ít nhất 97% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hằng năm, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 7.500 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hằng năm có 60% số hộ hội viên nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phấn đấu hỗ trợ thành lập mới 150 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 40 HTX nông nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích công tác Hội và phong trào nông dân đạt được trong suốt chặng đường và cả giai đoạn vừa qua.

Các đồng chí nhấn mạnh: Đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính; xây dựng xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống được nâng lên toàn diện....". Để thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, trong đó nông dân phải xác định là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nông dân về các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền thông qua, đẩy mạnh triển khai Nền tảng số Nông dân Việt Nam, Mặt trận số, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực trình độ cho nông dân và cư dân nông thôn.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội đảm bảo đáp ứng mô hình mới; nhiệm vụ mới của chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và xây dựng cơ chế hoạt động, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động của Hội phù hợp với mô hình mới; bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa các cấp Hội.

Cùng với đó, các cấc Hội Nông dân tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghề, cho nông dân. Kịp thời biểu dương, tôn vinh người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân tiên phong trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các nghệ nhân giữ gìn và phát triển ngành nghề, làng nghề truyền thống, nhà khoa học của nhà nông.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Theo đó, Ban Chấp hành gồm 74 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hoàng Xuân Giao – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 88 cá nhân có đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

