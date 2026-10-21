Bồi dưỡng sáng tác văn học cho học sinh năng khiếu

Sáng 21/10, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trường THCS Xuân Hòa – Phân hiệu Ngọc Thanh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác văn học cho học sinh năng khiếu khu vực Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng sáng tác văn học cho học sinh năng khiếu là hoạt động thường niên của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh với mong muốn khơi nguồn cảm hứng sáng tác văn học, nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát hiện, bồi dưỡng các học sinh có năng khiếu văn học.

Tham gia lớp bồi dưỡng, 45 học sinh năng khiếu của Trường THCS Xuân Hòa – Phân hiệu Ngọc Thanh được các nhà văn, nhà thơ uy tín của Trung ương và tỉnh trao đổi, chia sẻ những nội dung liên quan đến sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật; truyền đạt những kinh nghiệm trong viết văn, làm thơ. Các em còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, từ đó mở rộng vốn hiểu biết và khơi nguồn cảm hứng sáng tác văn học.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng sáng tác văn học cho học sinh năng khiếu khu vực Vĩnh Phúc diễn ra từ ngày 21-22/10. Sau khoá học, các học sinh sẽ được trao giấy chứng nhận của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh.

Đặng Thưởng