Bollywood chạm đến Việt Nam: Sadia Khateeb ghi dấu lịch sử tại hang Sơn Đoòng

Nữ diễn viên Sadia Khateeb đã trở thành ngôi sao Bollywood đầu tiên ghi hình bên trong hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - tại Quảng Trị, Việt Nam.

(Ảnh: Sadia Khateeb)

Quá trình ghi hình kéo dài 4 ngày trong điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt: không có điện, không có sóng điện thoại và không có nhà vệ sinh cố định. Đây là một phần trong lịch trình sản xuất bộ phim hành động – lãng mạn mới mang tên Silaa, do đạo diễn Omung Kumar thực hiện. Bộ phim dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2026 và sẽ được phát hành rộng rãi tại Ấn Độ cũng như trên toàn cầu.

Trong suốt thời gian ghi hình tại Sơn Đoòng, Sadia và ê-kíp phải đối mặt với môi trường ẩm ướt, không có ánh sáng tự nhiên và không gian vô cùng im ắng – những điều kiện được đánh giá là đầy thử thách và tiềm ẩn nguy hiểm. Theo các chuyên gia, việc quay phim trong hang Sơn Đoòng chỉ được thực hiện bởi những đoàn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và được cấp phép đặc biệt, khiến trải nghiệm của Sadia càng trở nên đáng nể và hiếm có.

Ghi nhận cho nỗ lực đặc biệt này, nữ diễn viên phim The Diplomat đã được trao tặng huy chương và bằng khen danh dự. Trên trang cá nhân, Sadia chia sẻ: “Tôi vô cùng biết ơn đạo diễn Omung Sir vì đã tin tưởng giao cho tôi vai diễn Silaa, và cho tôi cơ hội trải nghiệm đặc biệt – trở thành một phần của bộ phim điện ảnh đầu tiên từng được quay trong hang Sơn Đoòng. Chúng tôi là một trong số 100 người Ấn Độ đầu tiên đặt chân vào kỳ quan thiên nhiên này, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động".

Cảnh quay tại Sơn Đoòng là một phần trong dự án phim hành động sắp ra mắt Silaa, có sự tham gia của Sadia Khateeb và Harshvardhan Rane. Bộ phim đánh dấu một hình ảnh mới đầy cá tính và mạnh mẽ của Sadia, mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Silaa do đạo diễn Omung Kumar chỉ đạo. Ông được biết đến với phong cách kết hợp hình ảnh ấn tượng và chiều sâu cảm xúc. Bộ phim mang màu sắc hành động – lãng mạn, với tuyến nhân vật đa chiều và tình tiết kịch tính. Zee Studios đứng tên đơn vị phát hành, phối hợp sản xuất cùng Blue Lotus Pictures, Stark Entertainment và Innovations India. Silaa dự kiến sẽ phát hành tại các rạp chiếu trên toàn thế giới.

Chia sẻ thêm về vai diễn, Sadia Khateeb bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn và hào hứng khi được đồng hành trong hành trình đặc biệt này. Cảm ơn đạo diễn Omung Sir – người đã tin tưởng trao cho tôi cơ hội thử sức với vai diễn Silaa. Tôi chỉ mong có thể cống hiến hết khả năng để hiện thực hóa tầm nhìn của thầy và mang đến điều vượt xa kỳ vọng”.

