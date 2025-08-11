Bơm cement sinh học - giải pháp giúp cố định nhanh thân đốt sống bị tổn thương

{title}
Mới đây, tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy đã tiếp nhận người bệnh nữ vào viện trong tình trạng đau nhức vùng thắt lưng, đi lại, vận động khó khăn.
Được biết, trước khi vào Trung tâm y tế khoảng một tuần, người bệnh không may bị trượt chân ngã, sau khi ngã bị đau nhức nhiều vùng thắt lưng được gia đình cho nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên tình trạng đau nhức ngày càng tăng, vận động đi lại khó khăn. Vì vậy gia đình đã đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy thăm khám và điều trị.
Người bệnh được phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm cement sinh học qua cuống.
Tại Trung tâm Y tế, các bác sĩ đã thăm khám và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh có tình trạng chấn thương cột sống, vỡ lún T12 sau ngã. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp - LCK đã đưa ra chỉ định “phẫu thuật Tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm cement sinh học qua cuống” để điều trị tình trạng vỡ lún thân đốt sống T12 cho người bệnh.
Chỉ 6 tiếng sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng và hoàn toàn không còn cảm giác đau nhức. Kỹ thuật bơm cement sinh học là phương pháp hiện đại, giúp cố định nhanh chóng thân đốt sống bị tổn thương, giảm đau hiệu quả chỉ sau vài giờ.
Người bệnh đã khoẻ mạnh sau phẫu thuật.
Với thao tác ít xâm lấn, bệnh nhân phục hồi nhanh, giảm thiểu biến chứng và có thể sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Đây là giải pháp tối ưu cho các trường hợp vỡ lún đốt sống, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh. Đồng thời cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật điều trị các tổn thương cột sống tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy.
Anh Tú
