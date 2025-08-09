Bốn vùng Mường - khát vọng chuyển mình, cất cánh sau Đại hội

Một làn gió mới đang thổi trên khắp các thung lũng, sườn đồi của vùng đất Tứ Mường lịch sử (Bi, Vang, Thàng, Động). Sau thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, một chương mới đang mở ra với những khát vọng lớn lao. Từ những nghị quyết trên giấy, một sự chuyển động mạnh mẽ đang diễn ra trong thực tế, với mục tiêu xuyên suốt: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống người dân, đồng thời “đánh thức” và phát huy những giá trị văn hóa Mường đặc sắc đã lắng đọng qua hàng ngàn năm lịch sử.

Xã Mường Bi duy trì lễ hội khai hạ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Nhiệm kỳ 2025-2030 mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi các xã thuộc bốn vùng Mường lớn của tỉnh Hoà Bình (cũ) được sắp xếp, sáp nhập lại, hình thành nên những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn, tiềm lực mạnh hơn. Mường Vang được thành lập từ ba xã Tân Lập, Quý Hòa, Tuân Đạo. Mường Bi là sự hợp nhất của Mỹ Hòa, Phú Cường, Phong Phú. Mường Thàng và Mường Động cũng mang trong mình một tầm vóc mới. Chính sự thay đổi này đã tạo ra một thế và lực mới, đòi hỏi một tư duy và cách làm mới, được cụ thể hóa trong các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Động được đầu tư khang trang, phục vụ Nhân dân

Không hẹn mà gặp, cả bốn Đảng bộ xã Mường đều xác định những mục tiêu, tầm nhìn và các khâu đột phá có nhiều điểm tương đồng. Đó là quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lấy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên làm hạt nhân. Đó là sự ưu tiên cho đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số, xem đây là “đòn bẩy” để bứt phá. Và trên hết, là khát vọng biến di sản văn hóa thành động lực phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra sự phát triển hài hòa, bền vững.

Nhận thức rõ “hạ tầng đi trước một bước” là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển, cả bốn vùng Mường đều đặt nhiệm vụ này vào vị trí trung tâm. Tại Mường Động, mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyết mạch như Thung Rếch – xóm Khăm hay tuyến vào Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến được xem là nhiệm vụ cấp bách. Những con đường này khi hoàn thành sẽ không chỉ phục vụ dân sinh mà còn tạo ra một mạng lưới giao thông kết nối, khơi thông các vùng kinh tế trọng điểm của xã.

Khung cảnh nên thơ, bình yên ở vùng cao Quý Hòa, Mường Vang

Tương tự, Mường Vang đang dồn lực tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai những dự án tỷ đô như Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung; Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả. Để làm được điều đó, xã xác định phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Lịch chia sẻ, Mường Vang tập trung cải thiện tác phong, lề lối làm việc và thái độ của cán bộ, công chức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để đưa địa phương thành điểm đến hấp dẫn và tin cậy cho mọi nguồn vốn.

Ở Mường Bi, Bí thư Đảng ủy Bùi Văn Tinh nhấn mạnh, một trong bốn khâu đột phá là “đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng”. Song song đó, xã đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, với mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Trong khi đó, Mường Thàng đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.000 tỷ đồng, tập trung vào việc phát triển cụm công nghiệp Dũng Phong, tạo ra một cực tăng trưởng mới về công nghiệp, dịch vụ.

Nếu hạ tầng là bộ xương, thì văn hóa chính là linh hồn của sự phát triển ở Tứ Mường. Các nghị quyết Đại hội đều thể hiện một tầm nhìn sâu sắc: Bảo tồn không phải là “đóng băng” di sản, mà là khơi dậy sức sống của di sản trong đời sống đương đại, biến nó thành một nguồn lực kinh tế độc đáo và bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Mường Vang đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng cho Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại, hướng tới biến nơi đây thành một điểm du lịch tâm linh, khảo cổ học hấp dẫn. Cùng với đó, việc phục dựng lễ hội Khai hạ Mường Vang vào dịp đầu xuân không chỉ gìn giữ nét đẹp văn hóa mà còn tạo ra một sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách.

Tại Mường Bi, nơi được xem là cái nôi văn hóa Mường, công tác bảo tồn được triển khai bài bản. Đảng ủy xã xác định đây là một khâu đột phá, góp phần xây dựng “Nền văn hóa Hòa Bình”. Các hoạt động cụ thể bao gồm việc duy trì lễ hội Khai hạ truyền thống, khôi phục các làn điệu dân ca, Mo Mường, các trò chơi dân gian, nghề thủ công và đặc biệt là bảo tồn kiến trúc nhà sàn đặc trưng. Xã cũng chú trọng đào tạo người dân địa phương làm du lịch cộng đồng, một mô hình vừa giúp người dân tăng thu nhập, vừa là cách bảo tồn văn hóa sống động nhất.

Mường Động lại sở hữu một lợi thế hiếm có là nguồn nước khoáng nóng. Đảng ủy xã đang tập trung lập quy hoạch và thu hút đầu tư để khai thác hiệu quả tiềm năng này, gắn với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Các điểm đến như Thung Rếch, Thác Bạc – Long Cung cũng nằm trong chiến lược phát triển tổng thể, nhằm hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao.

Cam Cao Phong được xác định là sản phẩm chủ lực vùng đất Mường Thàng

Với Mường Thàng, lễ hội Khai mùa và Khai hội chùa Khánh cùng nhiều giá trị văn hóa Mường đặc sắc khác chính là “vốn quý” để phát triển du lịch tâm linh, du lịch lễ hội, tạo ra sự khác biệt và hấp dẫn riêng.

Bên cạnh du lịch, nông nghiệp vẫn được xác định là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, tư duy sản xuất đang có sự thay đổi rõ rệt, từ chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định. Mường Bi là một ví dụ điển hình với việc tập trung vào các cây trồng như khoai lang, ngô sinh khối, bí xanh và phát triển các mô hình chăn nuôi bền vững. Mục tiêu chung của cả bốn vùng là xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn, tiến tới xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Một nhiệm kỳ mới chỉ vừa bắt đầu, chặng đường phía trước còn nhiều thách thức. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động từ Đảng bộ đến người dân, với một lộ trình rõ ràng và những khâu đột phá trọng tâm, Tứ Mường đang bước vào một giai đoạn phát triển mới đầy tự tin và trách nhiệm. Làn gió đổi mới từ các Nghị quyết Đại hội đang lan tỏa đến từng bản Mường, hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc “chuyển mình” mạnh mẽ, để vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa này thực sự “cất cánh”, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Lê Chung