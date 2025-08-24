“Bông hồng thép” Phú Thọ trong khối diễu binh, diễu hành A80

Em Nguyễn Phương Ngân - cựu học sinh K39 Chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, hiện đang là học viên năm thứ hai Học viện Cảnh sát Nhân dân là một trong những “bông hồng thép” của quê hương Phú Thọ tham gia khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyễn Phương Ngân (góc trái) trong khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông.

Trong suốt 4 tháng luyện tập, dưới nắng gắt và mưa đổ thao trường, cô gái Đất Tổ vẫn luôn giữ nụ cười trên môi bởi lẽ với em, đó là nhiệm vụ thiêng liêng và niềm tự hào lớn lao. Trước khi trở thành học viên D50, chuyên ngành điều tra chất lượng cao, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phương Ngân là một Bí thư đoàn năng nổ, nhiệt huyết của lớp K39 Chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Trong mắt thầy cô, bạn bè, cô học trò nhỏ không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc mà còn là một tấm gương sáng trong các hoạt động xã hội. Em tích cực tham gia các chương trình tình nguyện, mang hơi ấm và những món quà nhỏ đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chính những hoạt động ấy đã nuôi dưỡng trong em tình yêu thương và sự sẻ chia, thôi thúc em lựa chọn một con đường đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ý nghĩa.

Với thành tích học tập và hoạt động xã hội ấn tượng, Phương Ngân được tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2024. Lựa chọn này xuất phát từ mong muốn trở thành người chiến sĩ công an, được cống hiến sức trẻ và trí tuệ để bảo vệ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Chị Nguyễn Minh Phương, mẹ của Phương Ngân, chia sẻ: “Ngay từ khi học THPT, Ngân đã rất thích tham gia các hoạt động xã hội, hướng về những em nhỏ khó khăn. Có lẽ, chính những trải nghiệm ấy đã thôi thúc con chọn Học viện Cảnh sát Nhân dân là nơi rèn luyện để sau này phục vụ đất nước và Nhân dân.”

Phương Ngân cùng đồng đội trên thao trường luyện tập cho nhiệm vụ A80.

Để có thể tỏa sáng trong khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nguyễn Phương Ngân và các nữ học viên phải trải qua quá trình luyện tập vô cùng vất vả. Từ tháng 5, hàng trăm học viên từ các trường Công an Nhân dân đã được tập trung về thao trường Hòa Lạc (TP Hà Nội), bất chấp cái nắng gay gắt, khắc nghiệt với nền nhiệt ngoài trời có lúc lên tới hơn 40 độ C, hoặc những cơn mưa bất chợt trút xuống.

Mỗi ngày, các chiến sĩ trẻ phải luyện tập hàng giờ liền với những động tác nghiêm trang, dứt khoát. Cứ bước đi, đứng lại, vung tay, nghiêng đầu... theo từng nhịp hô của chỉ huy. Từng động tác phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần, không được phép sai sót dù là nhỏ nhất. Mồ hôi thấm đẫm vai áo, những vết chai sạn, thậm chí là những vết phồng rộp ở chân sau mỗi buổi tập là điều không thể tránh khỏi.

Chính trong những thử thách khắc nghiệt ấy, tinh thần đồng đội, sự đoàn kết của các nữ chiến sĩ càng được thể hiện rõ nét. Nguyễn Phương Ngân cho biết: “Chúng em được các thầy, anh chị động viên, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Với Phương Ngân, từng giọt mồ hôi rơi trên thao trường không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. Em luôn tâm niệm rằng, đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là cơ hội để em rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn và xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình, thầy cô.

Cô gái Đất Tổ có gương mặt sáng, nụ cười tươi và thành tích học tập xuất sắc.

Thành công trong nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80 chỉ là khởi đầu trên con đường sự nghiệp của Nguyễn Phương Ngân. Với trái tim nhiệt huyết và lý tưởng cao đẹp, cô học viên Nguyễn Phương Ngân sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập để sau này trở thành một nữ cảnh sát, xứng đáng là người con của quê hương Phú Thọ anh hùng.

Thùy Trang