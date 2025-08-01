Bước tiến mới của dự án She-kings, Janet Ngo ra mắt phim điện ảnh đầu tay

Nếu bạn là người theo dõi dự án phim huyền sử She-kings, thì hẳn bạn sẽ rất vui khi thấy một dự án mới của She-kings đã chính thức ra rạp với tên gọi “Đợi Gì, Mơ Đi!”.

She-kings: Từ một dự án phim huyền sử Việt

Với những người yêu lịch sử và yêu thích dòng phim lịch sử Việt thì Trưng Vương (She-kings) không còn là một cái tên xa lạ. Ấp ủ dự định làm một bộ phim huyền sử Việt về hai vị nữ vương huyền thoại của dân tộc từ hơn 2000 năm trước, Janet Ngo - Giám đốc, nhà sản xuất (NSX) dự án She-kings biết, để theo đuổi dòng phim lịch sử tại Việt Nam không phải là điều dễ dàng gì, không chỉ với riêng chị mà ngay cả với những NSX đã có tên tuổi cũng khá e dè. Nhiều dự án phim lịch sử lớn với kinh phí đầu tư khủng chưa đạt được kỳ vọng của NSX và cả khán giả bởi nhiều lý do, trong đó, thị trường nhỏ, doanh thu thấp, kỹ xảo chưa đạt yêu cầu... là những lý do thường thấy.

Dấn thân vào lĩnh vực “khó nhằn” này, NSX Janet Ngo đã lường trước và vạch định rõ từng bước hành động. Chị cho ra mắt series phim hoạt hình ngắn She-kings, phát sóng miễn phí trên nền tảng youtube để mọi tầng lớp khán giả, những người yêu sử Việt, yêu văn hóa bản sắc Việt từ khắp mọi nơi trên thế giới đều có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Loạt phim hoạt hình ngắn này đã nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, truyền cảm hứng cho nhiều NSX trẻ khác dũng cảm và kiên trì theo đuổi giấc mơ làm phim sử Việt chất lượng cao.

Âm nhạc là một phần quan trọng không thể thiếu trong thành công của các bộ phim. Dự án She-kings gây được tiếng vang lớn trên bảng xếp hạng âm nhạc thế giới khi ca khúc có mặt trong Billboard Top 21 Contemporary Artist. Từng bước chậm nhưng chắc, dự án She-kings đặt những viên gạch nền móng, góp một phần công sức trong việc truyền cảm hứng truyền thống, yêu nước, đưa các khán giả trẻ trước nay chỉ quen xem phim ngoại, nghe nhạc ngoại quay trở về với những nét văn hóa đậm chất Việt.

“I’’ll give my soul - Còn gì để mất” do Mai Phương thể hiện là một trong hai OST của dự án điện ảnh Trưng Vương có mặt trong BXH Billboard Top 21 Contemporary Artist.

Không chấp nhận làm phim lịch sử qua loa, hời hợt, sai kiến thức, Janet Ngo dành nhiều tâm sức nghiên cứu, đối chiếu kiến thức từ nhiều nguồn, học hỏi từ các nhà nghiên cứu. Năm 2022, chị tham gia tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Di sản Lịch sử Văn hóa và Cải biên Nghệ thuật (ICHCHAA 2022), với sự góp mặt của 47 nhà nghiên cứu, nhà thực hành nghệ thuật, nhà làm phim trong nước và quốc tế. Nhiều vấn đề được thảo luận, tranh biện sôi nổi, nhiều bài toán được đặt ra, tất cả nhằm một mục tiêu làm sao để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có tính sáng tạo cao nhưng đậm yếu tố văn hóa, văn học, lịch sử.

Sự thành công của ICHCHAA mở ra một phong cách làm phim mới, đặt trọng tâm vào những nghiên cứu học thuật trước khi hình thành tác phẩm. ( Ảnh: ICHCHAA 2022)

Dự án chuyển mình, mở rộng quy mô công ty

Đặt để nhiều tâm huyết vào dự án She-kings là vậy, nhưng 4 năm trước, series phim hoạt hình She-kings chỉ lẳng lặng ra mắt mà không “đánh trống khua chiêng” rầm rộ. Chia sẻ về điều này, NSX Janet Ngo cho biết: "Truyền thông là cần thiết, nhưng cần có trách nhiệm, không nên vì cái lợi trước mắt mà ảnh hưởng tới giá trị lâu dài. Tôi luôn tâm niệm, dự án She-kings quan trọng nhất chính là thực lực, thực tài và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó qua giá trị sản phẩm mà chúng tôi tạo ra. Bằng cách tiếp cận đó, mọi cảm xúc của khán giả khi thưởng thức tác phẩm sẽ là món quà vô giá với chúng tôi. Tôi tin rằng, câu chuyện về She-kings, hai nữ nhân thần và các nữ anh hùng Việt đã hi sinh vì đất nước mình xứng đáng được trân trọng, bảo tồn. Chỉ bản thân câu chuyện về các vị ấy thôi đã là đủ sức nặng để truyền thông, để khán giả tới rạp mà không cần bất kỳ hành động phô trương nào".

Tạo hình nữ tướng Lê Chân trong dự án phim huyền sử Trưng Vương (She-kings).

Dự án She-kings hiện vẫn đang được Janet Ngo triển khai, không chỉ dừng lại ở một bộ phim huyền sử, She-kings sẽ còn xuất hiện ở nhiều phiên bản khác nhau, thông qua nhiều loại hình nghệ thuật, từ phim hoạt hình, kịch nói, đến nhạc kịch.

Từ một dự án phim huyền sử, She-kings hiện chuyển mình, phát triển mô hình công ty, thử sức thêm nhiều lĩnh vực mới. Mới đây, bộ phim điện ảnh đầu tiên mà She-kings sản xuất có tên gọi “Đợi Gì, Mơ Đi” đã ra mắt tại nhiều cụm rạp trên toàn quốc. Chọn đầu tư vào một đề tài còn gặp nhiều định kiến tại Việt Nam là xăm mình và Rap, Janet Ngo muốn mang đến những góc nhìn bao quát hơn, để công chúng Việt có cái nhìn trọn vẹn hơn về những thứ mà trước nay luôn bị đem ra xem xét bởi những định kiến xã hội.

Vẫn kiên trì với quan điểm làm phim của mình, “Đợi Gì, Mơ Đi!” không sử dụng những cái tên bảo chứng phòng vé, mà thay vào đó, đặt niềm tin và trao cơ hội cho những diễn viên mới, trẻ, nhưng thực tài. Phim ra rạp, áp lực phòng vé lớn, tuy nhiên, hoạt động truyền thông về phim vẫn được giới hạn ở mức độ vừa đủ, phản ánh đúng và chân thực, kiên định bảo tồn giá trị cốt lõi để bảo đảm bền vững. Bởi chị cùng ekip làm phim tin tưởng rằng, bộ phim có giá trị của riêng nó mà chắc chắn bất cứ người xem nào cũng có thể cảm nhận được.

“Đợi Gì, Mơ Đi!” sản xuất bởi Janet Ngo, đạo diễn Lâm Minh Khôi ra rạp từ ngày 11/07.

Khách quan mà nói, Janet Ngo và She-kings đang đi một con đường nhiều phần đặc biệt, bởi ở đó, khó khăn và thách thức là vô vàn. Tuy vậy, sự nghiêm túc làm nghề, cái tâm chân thật của một người con Việt yêu sử Việt, văn hóa Việt cùng kiến thức và sự cầu thị của mình, Janet Ngo và She-kings vẫn đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những nhà sản xuất, nhà làm phim Việt trẻ.

*Phim dành cho người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+)

Nguồn vtv.vn