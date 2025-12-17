3 giọng ca Vpop tạo hiệu ứng quốc tế 2025

Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy ghi dấu ấn quốc tế năm nay nhờ chiến thắng cuộc thi âm nhạc, tạo hit trăm triệu view.

Đức Phúc

Hồi tháng 9, ca sĩ vô địch cuộc thi Intervision ở Nga - sân chơi âm nhạc uy tín trở lại sau nhiều năm ngưng tổ chức. Anh vượt qua 21 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để giành cúp và tiền thưởng 30 triệu ruble (hơn 9,5 tỷ đồng).

Đức Phúc thể hiện Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh sáng tác) - ca khúc lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng. Bản phối kết hợp phong cách truyền thống với đương đại. Ca sĩ và êkíp gần 20 người dàn dựng sân khấu với hiệu ứng khói, hình ảnh cây tre, chiếu cói. Anh cũng kết hợp vũ đạo, rap trong màn trình diễn.

Chiến thắng của anh hút sự quan tâm của truyền thông nước chủ nhà, xuất hiện trên hãng tin Ria Novosti, Regnum và trang Lenta. Theo trang Vz, Nghệ sĩ Nhân dân Nga Igor Matviyenko - một trong số giám khảo - nhận xét tiết mục của đại diện Việt Nam “xuất sắc”. Rossiyskaya Gazeta (RG) khen chất giọng của Đức Phúc cao và đẹp, cách biểu diễn đầy đam mê. Cây bút Alexander Alekseev của báo viết: "Tiết mục của nghệ sĩ rất độc đáo, từ việc anh khai thác giai điệu mang âm hưởng dân tộc đến cách chọn trang phục biểu diễn. Tất cả toát lên màu sắc, vẻ đẹp đặc trưng của truyền thống Việt Nam".

Màn thi của Đức Phúc tại Intervision 2025. Dưới video đăng tải trên YouTube, khán giả quốc tế bình luận thêm yêu văn hóa, đất nước, con người Việt nhờ xem tiết mục. Đức Phúc nói: “Tôi đã khóc khi đọc các dòng cảm nhận, xem đây là thành công lớn nhất”.

Với thành tích, Đức Phúc nhận loạt bằng khen trong nước, trong đó có thư chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Anh xem đây là động lực để cố gắng hơn trong sự nghiệp. Ca sĩ từng trích hơn một tỷ đồng giải thưởng để ủng hộ người dân các vùng chịu ảnh hưởng của bão, lũ lụt.

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý tại Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.

Phương Mỹ Chi

Giọng ca Gen Z tạo sức hút với truyền thông châu Á, nhất là Trung Quốc khi tham gia Sing! Asia và đoạt hạng 3. Tại show, Phương Mỹ Chi có nhiều tiết mục hút triệu view như mashup Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò, Bóng phù hoa, Túy âm, Vũ trụ có anh, Chopsticks. Tiết mục Buôn trăng của cô để lại nhiều ấn tượng, được đề cử Âm nhạc truyền cảm hứng tại giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025.

Phương Mỹ Chi diễn Buôn trăng tại cuộc thi. Video: FPT Play

Truyền thông Trung Quốc từng có nhiều bài viết khen ngợi giọng hát, phong cách mà thí sinh Việt Nam mang đến sân chơi. China Daily nhận xét: “Phương Mỹ Chi đã kết hợp các bài hát dân ca truyền thống với những bản phối hiện đại, cùng phần trình diễn võ thuật và biến hóa trang phục độc đáo, làm bừng sáng văn hóa bản địa”.

Còn trang Sina đánh giá: “Phương Mỹ Chi phá vỡ ranh giới âm nhạc khi kết hợp ca khúc Vũ trụ có anh với nhạc rap, thổi một luồng sinh khí mới vào giai điệu dân ca Việt Nam”.

Nhiều thí sinh tại cuộc thi công nhận tài năng của Mỹ Chi. Sau cuộc thi, “Chị Bảy” (nickname của Phương Mỹ Chi) có thêm nhiều người bạn, trong đó thân thiết với Miyuna (Nhật Bản), Khả Lâu (Trung Quốc, bên phải). Ca sĩ Amsyar Leee, người Malaysia, viết trên trang cá nhân: "Lần đầu tiên học hát Bóng phù hoa vì quá yêu giọng hát của Phương Mỹ Chi. Cảm ơn bạn đã truyền cảm hứng cho tôi bằng âm nhạc".

Phương Mỹ Chi nói trải nghiệm tại cuộc thi rèn cho cô bản lĩnh sân khấu. Ca sĩ dành gần nửa năm để tập trung cho sân chơi sau khi nhận lời mời của ban tổ chức. Cô trân trọng những lời khen của truyền thông khu vực lẫn nhận xét của các giám khảo như Tô Hữu Bằng, Trương Lương Dĩnh, Âu Đinh Ngọc.

Cô nổi tiếng từ năm 12 tuổi sau khi đoạt á quân Giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên, gây bão với tiết mục Quê em mùa nước lũ. Phương Mỹ Chi phát hành nhiều MV, album gây tiếng vang như Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt. Hồi tháng 8, cô đoạt quán quân Em xinh say hi.

Hòa Minzy

Phát hành Bắc Bling vào tháng 3, Hòa Minzy tạo cơn sốt ở làng nhạc trong nước, đồng thời đưa ca khúc lan tỏa quốc tế. MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất Vpop. Sau chín tháng phát hành, ca khúc đạt gần 300 triệu lượt xem trên YouTube.

Theo Google thống kê, Bắc Bling là ca khúc nhạc Việt được tìm kiếm nhiều nhất năm, công bố sáng 5/12. Tại gala Vietnam iContent Awards 2025 hồi cuối tháng 11, Hòa Minzy chiến thắng cúp Âm nhạc truyền cảm hứng cho bài hát.

Theo Youtube Charts thế giới, trong tuần 28/2-6/3, Bắc Bling đạt top 1 MV ra mắt ấn tượng. Video còn vào mục xu hướng (top trending) tại nhiều thị trường như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore chỉ trong vài ngày đầu phát hành. Phần nhạc nền ca khúc được sử dụng trong hàng chục nghìn video bằng tiếng Anh, Thái, Indonesia, Hàn, phổ biến trên TikTok. Nhiều nhà sáng tạo nội dung quốc tế còn thực hiện video phản ứng (reaction) khi xem MV.

Cô cho biết ban đầu chỉ muốn làm một sản phẩm âm nhạc để thể hiện tình yêu với quê hương Bắc Ninh, thấy may mắn khi nhạc phẩm có thể tác động đến đông đảo người nghe. Ca sĩ tự hào khi nghe những em nhỏ ở miền Trung hay Tây Nam Bộ hát Bắc Bling thuần thục. “”Chưa bao giờ tôi biểu diễn một ca khúc xuyên suốt từ đầu năm đến giờ“”, ca sĩ nói.

Cô 30 tuổi, tên thật Nguyễn Thị Hòa, từng đoạt quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Ca sĩ có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.

Nguồn vnexpress.net