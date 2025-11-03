BYD Seal 5 ra mắt tại Phú Thọ: Sedan Hybrid hạng C nhận nhiều phản hồi tích cực

Ngày 25/10, tại BYD Vĩnh Phúc (Phú Thọ), BYD đã chính thức giới thiệu mẫu xe PHEV Sedan hạng C đầu tiên tại Việt Nam, được áp dụng công nghệ DM-i tiên tiến trên mẫu sedan BYD Seal 5. Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút rất nhiều khách hàng quan tâm lái thử và trải nghiệm. Không ít khách hàng quyết định đặt cọc ngay sau khi lái thử, dù đây mới là ngày đầu tiên xe xuất hiện tại địa phương.

BYD Seal 5 ra mắt tại Phú Thọ

BYD giới thiệu công nghệ DM-i Super Hybrid với mẫu Sedan SEAL 5

Thương hiệu BYD đã chính thức mang công nghệ DM-i (Dual Mode Intelligent) Super Hybrid đến thị trường phía Bắc thông qua sự kiện ra mắt mẫu xe BYD SEAL 5. Buổi lễ giới thiệu được tổ chức trang trọng tại showroom của đại lý ủy quyền chính thức BYD Vĩnh Phúc (121 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ).

Trọng tâm của sự kiện là phần giới thiệu chi tiết về khả năng vận hành của mẫu sedan hạng C này. Theo công bố, BYD SEAL 5 được trang bị hệ thống hybrid cắm sạc tiên tiến, phá vỡ những lo ngại thường thấy về quãng đường di chuyển của xe năng lượng mới.

BYD giới thiệu công nghệ DM-i Super Hybrid

Cụ thể, mẫu xe này có khả năng chạy thuần điện lên tới 188,6 km chỉ sau một lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Khi kết hợp cả động cơ điện và động cơ xăng 1.5L, xe có thể đạt tổng quãng đường di chuyển là 1.714,3 km. Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố chỉ 3,2 lít/100 km, đặt ra một tiêu chuẩn mới về hiệu quả năng lượng trong phân khúc.

Khách hàng tham dự sự kiện đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và kiểm chứng những công bố này thông qua các phiên lái thử được tổ chức tại chỗ. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng với khả năng vận hành êm ái, tăng tốc mượt mà và không gian nội thất hiện đại của xe. Sự kiện ra mắt BYD SEAL 5 tại Vĩnh Phúc mang đến thêm một lựa chọn cho người tiêu dùng đang tìm kiếm xe sedan tiết kiệm nhiên liệu.

Khách hàng tham dự sự kiện được trực tiếp trải nghiệm

Danh mục sản phẩm và định vị thị trường

Bên cạnh Seal 5, BYD Vĩnh Phúc cũng giới thiệu đến khách hàng địa phương toàn bộ danh mục sản phẩm đa dạng của thương hiệu, kể cả các dòng xe điện và các dòng hybrid.

Danh mục sản phẩm đa dạng tại BYD Vĩnh Phúc

Dòng xe Sedan

Phân khúc sedan của BYD Vĩnh Phúc có ba mẫu xe, phục vụ các nhu cầu khác nhau:

BYD Seal 5 (DM-i): Mẫu sedan hạng C sử dụng công nghệ Plug-in Hybrid (PHEV) với hệ thống Super Hybrid DM-i. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 3,2L/100km và phạm vi hoạt động tổng hợp 1.714,3 km, phù hợp với khách hàng cần di chuyển đường dài thường xuyên.

BYD Seal (EV): Sedan hạng D chạy điện hoàn toàn, được xây dựng trên nền tảng e-Platform 3.0 và sử dụng công nghệ pin Blade. Xe có thiết kế hướng đến tính khí động học với hệ số cản gió chỉ 0,219 Cd, có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,8s, phù hợp với khách hàng ưu tiên công nghệ điện và cảm giác lái thể thao.

BYD Han (EV): Sedan hạng E chạy điện hoàn toàn, là mẫu xe cao cấp nhất trong dòng sedan của BYD. Han hướng đến khách hàng doanh nhân với yêu cầu về tiện nghi, độ yên tĩnh và hiệu suất vận hành.

Dòng xe SUV/Crossover

Phân khúc SUV của BYD có nhiều lựa chọn về kích thước và công nghệ:

BYD Atto 3 (EV): C-SUV chạy điện hoàn toàn với thiết kế nội thất đặc trưng, không gian rộng rãi và trang bị công nghệ hiện đại. Xe phù hợp với gia đình cần không gian sử dụng linh hoạt.

BYD Atto 2 (EV):B-SUV chạy điện có kích thước nhỏ gọn, được thiết kế cho nhu cầu di chuyển trong đô thị với chi phí vận hành thấp.

BYD Sealion 6 (DM-i):SUV 5 chỗ hạng C sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc DM-i, kết hợp không gian của SUV với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Sealion 6 có thể di chuyển được quãng đường cực kỳ ấn tượng là 1.795,5 km chỉ với 1 lần nạp đầy nhiên liệu

BYD Sealion 8 (DM-i):SUV 7 chỗ hạng D chạy điện hoàn toàn với kích thước 4.970 x 1.950 x 1.745 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Xe được trang bị hai mô-tơ điện với hệ dẫn động AWD, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây.

Phân khúc MPV và Hatchback

BYD M6:M6 hướng đến gia đình đa thế hệ hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Với khoang nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc, thể tích cốp xe khi gập ghế có thể lên đến 630L khi gập hàng ghế thứ 3 và 950L khi gập hàng ghế thứ 2 và thứ 3.

BYD Dolphin (EV):Hatchback chạy điện cỡ B với kích thước 4.125 x 1.770 x 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Dolphin phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, dễ dàng đỗ xe và có chi phí sử dụng thấp.

Vai trò của đại lý BYD Vĩnh Phúc

Các sự kiện như lễ ra mắt SEAL 5 vừa qua cho thấy rõ vai trò "cầu nối" chiến lược của BYD Vĩnh Phúc . Hiểu rõ các dòng xe năng lượng mới như SEAL 5 (PHEV) và xe thuần điện (EV) đòi hỏi yêu cầu hậu mãi cao hơn xe xăng truyền thống, BYD Vĩnh Phúc tập trung hoàn thiện hệ sinh thái 3S (Bán hàng - Dịch vụ - Phụ tùng).

BYD Vĩnh Phúc xác định tầm nhìn là trở thành điểm đến uy tín và là cầu nối chính thức mang các giải pháp xe năng lượng mới của BYD đến với khách hàng tại Phú Thọ. Tầm nhìn này tập trung vào việc xây dựng lòng tin thông qua dịch vụ chuyên nghiệp và sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo khách hàng có thể an tâm lựa chọn và vận hành các dòng xe công nghệ mới của BYD.

Thông tin liên hệ:

BYD Vĩnh Phúc - Đại Lý Ủy Quyền của BYD Việt Nam tại Phú Thọ

Địa chỉ: 121 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

Hotline Kinh doanh: 08 1800 1888

Hotline Dịch vụ: 08 1800 1888

Website: https://bydvinhphuc.com.vn/