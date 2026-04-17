Các cơ sở lưu trú sẵn sàng phục vụ du khách

Để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của du khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp dịch vụ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ nằm ở vị trí trung tâm là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn lưu trú

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, thời gian từ ngày 17-26/4 (tức từ ngày 1-10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh. Năm 2026 mang dấu mốc đặc biệt khi lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 26/4 (tức 10/3 âm lịch).

Phần hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú như chương trình nghệ thuật khai mạc, hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu thể thao truyền thống, hội sách, triển lãm và hội chợ.

Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú có sự tham gia của đông đảo các đơn vị, vì vậy công tác chuẩn bị lưu trú trên địa bàn được quan tâm.

Phú Thọ hiện có 1.520 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng, trong đó có 9 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao. Đến nay, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết phục vụ du khách. Bên cạnh chuẩn bị về cơ sở vật chất, một số đơn vị chủ động tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động du lịch. Các khách sạn lớn đã tổ chức đào tạo riêng về nghiệp vụ đón tiếp khách quốc tế, với mục tiêu mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, tận tình và chu đáo.

Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất và các dịch vụ.

Là một trong những địa chỉ được nhiều đơn vị, du khách lựa chọn khi dừng chân tại Phú Thọ, Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị toàn diện, từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực. Khách sạn hiện có 81 phòng lưu trú được trang bị đầy đủ tiện nghi với không gian thoáng đãng. Toàn bộ hệ thống phòng nghỉ đã được kiểm tra, bảo trì kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất trong dịp cao điểm lễ hội. Bên cạnh đó, hệ thống phòng tiệc và hội nghị cũng được nâng cấp, sẵn sàng phục vụ các đoàn khách, hội họp và sự kiện trong dịp lễ với thực đơn các món Âu - Á đa dạng, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Ông Trần Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ cho biết: “Chúng tôi đặc biệt chú trọng chất lượng món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm và không gian phục vụ thoải mái, lịch sự. Toàn bộ nhân viên đều được tập huấn kỹ năng phục vụ, giao tiếp và xử lý tình huống nhằm đảm bảo phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo trong suốt dịp cao điểm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm lưu trú và dịch vụ tốt nhất khi về với Đất Tổ trong dịp lễ trọng đại này”.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tại Khách sạn Mường Thanh.

Dự báo lượng khách tăng đột biến trong dịp lễ hội, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và vệ sinh thực phẩm. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách. Các khách sạn, nhà nghỉ đã được yêu cầu rà soát lại hệ thống PCCC, bổ sung bình chữa cháy, kiểm tra hệ thống điện nước, thoát hiểm, đồng thời bố trí nhân viên trực an ninh 24/24h để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, chất lượng thực phẩm phục vụ du khách cũng được kiểm soát chặt chẽ. Các nhà hàng, khách sạn cam kết thực hiện quy trình chế biến an toàn, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở lưu trú được yêu cầu niêm yết giá công khai, tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho du khách.

Với sự đầu tư đồng bộ từ nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ đến làm mới các sản phẩm trải nghiệm, có thể thấy các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng bước vào mùa cao điểm dịp Lễ hội Đền Hùng.

Một mùa lễ hội đã bắt đầu, trong không khí rộn ràng, mỗi khách sạn, cơ sở lưu trú không chỉ sẵn sàng đón khách mà còn mong muốn mang đến một trải nghiệm tốt nhất về con người, vùng đất cội nguồn dân tộc.

Thu Hà