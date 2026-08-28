Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 81 năm Quốc khánh

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 28/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các bộ, ngành đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi lễ trên Quảng trường Ba Đình.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Theo nhandan.vn