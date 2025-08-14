Các khu công nghiệp phía Nam của tỉnh - Động lực phát triển kinh tế địa phương

Thời gian qua, các xã phía Nam của tỉnh, thuộc địa giới tỉnh Hòa Bình (cũ) đang đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Việc hình thành và phát triển hệ thống khu công nghiệp (KCN) không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực mà còn giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, tạo ra thay đổi rõ nét về diện mạo nông thôn và đời sống người dân.

Công nhân trong KCN Lương Sơn (xã Lương Sơn) sản xuất tấm pin mặt trời xuất khẩu.

Ngay từ đầu năm 2025, Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình (thuộc Tập đoàn Phú Mỹ) đã chính thức khởi công Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Nhuận Trạch” tại xã Lương Sơn, khu vực gần tiếp giáp Thủ đô Hà Nội. Đây là KCN đa ngành, hướng tới tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp”, được định hướng là “Điểm đến thành công” cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Dự án có quy mô hơn 213ha, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, KCN Nhuận Trạch dự kiến tạo khoảng 30.000 việc làm trực tiếp và 10.000 việc làm gián tiếp thông qua chuỗi thương mại, dịch vụ liên quan. Ngoài việc đóng góp ngân sách hàng năm, KCN còn hứa hẹn sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế và thay đổi nhanh chóng diện mạo khu vực theo hướng hiện đại, dần hội nhập chung với cả tỉnh.

Tiếp nối làn sóng đầu tư này, đầu năm 2025, Công ty cổ phần An Việt Hòa Bình- chủ đầu tư hạ tầng KCN Yên Quang, xã Thịnh Minh đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 nhà đầu tư tiên phong. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy sức hút mạnh mẽ của KCN này ngay từ thời điểm có mặt bằng sạch.

Với quy mô trên 180 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng, KCN Yên Quang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư thứ cấp. Sau khi hoàn thiện, KCN sẽ đóng góp ngân sách, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng công nghiệp hoá.

Theo thống kê, khu vực phía Nam của tỉnh hiện có 16 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch, trong đó 5 KCN đang hoạt động hiệu quả gồm: KCN Lương Sơn, KCN bờ trái Sông Đà (phường Hòa Bình), KCN Yên Quang, KCN Bình Phú và KCN Thanh Hà. Các KCN này đã giải quyết việc làm ổn định cho trên 19.700 lao động, trở thành trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của ngay tại các xã, phường.

Theo ông Nguyễn Long, Quản lý tại Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại KCN bờ trái Sông Đà, phường Hoà Bình, chia sẻ: “ Công ty đang thu hút khoảng 800 lao động, đa phần là người dân vùng núi với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng.”

Sự phát triển của các KCN còn giúp giữ chân lao động tại địa phương, hạn chế tình trạng ly hương. Người dân có thể mưu sinh trên chính quê hương mình, trong môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, với chế độ đãi ngộ ngày một tốt hơn.

Tính đến nay, các KCN tại khu vực phía Nam của tỉnh đã thu hút khoảng 115 dự án đầu tư, trong đó có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 432 triệu USD và 87 dự án DDI với tổng vốn trên 16.067 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Trường, đại diện chủ đầu tư KCN Lương Sơn cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của các KCN phía Nam không chỉ tạo ra hàng vạn việc làm mới mà còn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua môi trường làm việc chuyên nghiệp, có chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Được biết, trong năm qua, toàn khu vực phía Nam đã thực hiện giải phóng mặt bằng gần 100 ha đất, tạo điều kiện cho KCN Yên Quang thu hút các nhà đầu tư thứ cấp từ cuối năm 2024. KCN Nhuận Trạch đủ điều kiện khởi công đầu năm nay; KCN Bình Phú cũng đã cơ bản hoàn tất GPMB và đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng KCN thuộc địa bàn các tỉnh phía Nam của tỉnh, tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc - ưu tiên các ngành nghề công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo nhiều việc làm bền vững cho người lao động. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động địa phương cũng được chú trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ phía doanh nghiệp.

Tổng thể, các KCN phía Nam của tỉnh đang từng bước khẳng định không chỉ là “điểm đến” hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, các KCN còn đang trở thành nơi an cư, lập nghiệp ổn định, chất lượng cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Đây cũng là bước tiến quan trọng đưa khu vực phía Nam của tỉnh vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nhất là trong bối cảnh cả nước sáp nhập tỉnh, triển khai chính quyền 2 cấp.

Tuy nhiên, theo các nhà đầu tư, để thúc đẩy tiến độ các dự án về phát triển KCN, các sở, ngành chức năng của tỉnh cần đồng hành, xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, nhất là trong lĩnh vực đất đai hạ tầng giao thông... Thực tế, khi chủ đầu tư gặp vướng mắc, các doanh nghiệp thứ cấp cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến đình trệ triển khai hoặc tìm đến các tỉnh thành khác đầu tư. Vì vậy, việc rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục là yêu cầu cấp bách.

Một trong những giải pháp then chốt là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đây cũng là yếu tố quyết định đến việc triển khai các dự án đúng kế hoạch.

Chỉ khi các rào cản về thủ tục, cơ sở hạ tầng và mặt bằng được giải quyết đồng bộ, môi trường đầu tư mới thật sự hấp dẫn, tạo động lực thu hút nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phía Nam của tỉnh.

Hồng Trung