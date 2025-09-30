Điểm tựa cho người nghèo

Nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách được ví như “ngọn đèn dẫn lối” cho những hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Trên địa bàn tỉnh, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội không chỉ giúp người dân thay đổi sinh kế mà còn mở ra cánh cửa hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Vợ mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, một mình phải gồng gánh nuôi các con ăn học, cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Bá Năm ở phường Phúc Yên vô cùng chật vật; gia đình ông được xét là diện hộ nghèo của địa phương. Năm 2022, ông được tiếp cận ngồn vốn 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm dành cho hộ nghèo.

Từ khoản vay quý giá ấy, ông Năm mạnh dạn đầu tư trang thiết bị và mở rộng quy mô xưởng gỗ của gia đình. Có sẵn tay nghề, cùng sự hỗ trợ của máy móc nên sản phẩm mộc ngày càng đa dạng mẫu mã, chất lượng đảm bảo, được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Nhờ đó, cuộc sống của gia đình ông không những thoát nghèo mà từng bước ổn định, khấm khá hơn, 2 người con có điều kiện học tập đầy đủ. Ông Năm trở thành tấm gương sáng về nghị lực đối với nhiều hộ nghèo của địa phương, nhiều hộ mạnh dạn thay đổi tư duy để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xưởng gỗ của gia đình ông Nguyễn Bá Năm được mở rộng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm dành cho hộ nghèo.

Trong xu thế cạnh tranh của thị trường, việc làm là chìa khóa quan trọng giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Trước những khó khăn của các hộ nghèo, cận nghèo, việc đẩy mạnh nguồn vốn vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội là giải pháp thiết thực hỗ trợ giải quyết việc làm.

Khi không có vốn, xưởng cơ khí của anh Trần Trung Kiên ở xã Vĩnh Tường hoạt động nhỏ lẻ. Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường, anh đầu tư máy móc, mở rộng xưởng sản xuất, tăng thu nhập và tạo việc làm cho một số lao động địa phương.

Xưởng cơ khí của anh Trần Trung Kiên, xã Vĩnh Tường tạo việc làm cho một số lao động địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cúc ở thôn Lê Lợi, xã Hải Lựu cũng là một tấm gương về ý chí vươn lên thoát nghèo. Cách đây vài năm, gia đình ông Cúc thuộc diện hộ nghèo lâu năm của địa phương. Gia đình 6 khẩu sống trong ngôi nhà đất rách nát, nắng thì nóng, mưa thì dột.

Năm 2021, ông được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng ngôi nhà cấp 4; đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 90 triệu đồng để phát triển kinh tế. Ban đầu, ông Cúc đầu tư nuôi trâu, bò rồi chuyển sang nuôi lợn nhưng hiệu quả không như mong muốn.

Không bỏ cuộc, đầu năm 2023, ông chuyển hướng sang nuôi trồng thủy sản. Trên diện tích 5 mẫu ao và 3 ha ruộng 1 lúa, 1 cá, ông thả một số loại cá trắm, chép, rô phi... theo hướng vừa nuôi thương phẩm vừa kinh doanh cá giống. Để đạt hiệu quả cao, ông đi thăm quan học hỏi một số mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng hữu cơ và áp dụng tại gia đình.

Kinh tế gia đình ông Nguyễn Văn Cúc khấm khá hơn nhờ nuôi cá thương phẩm kết hợp kinh doanh cá giống.

Ông Cúc cho biết, nuôi cá theo hướng tự nhiên sẽ tận dụng được nguồn cỏ sẵn có, tiết kiệm đáng kể chi phí, phù hợp với xu hướng lựa chọn thực phẩm hiện nay của người nội trợ nên dễ tiêu thụ và bán được giá. Hơn 1 năm chuyển hướng làm ăn, kinh tế của gia đình ông đã khấm khá hơn. Khoản vay ngân hàng ông đã cơ bản trả xong, cuộc sống gia đình ổn định và hơn hết là niềm tin vào con đường thoát nghèo bền vững trở thành hiện thực.

Từ những câu chuyện trên có thể thấy rằng, để thoát nghèo bền vững, ngoài nghị lực vươn lên thì nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội là điểm tựa quan trọng. Nguồn vốn ấy không chỉ giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển sinh kế mà còn mở ra cánh cửa để họ vươn tới cuộc sống ổn định, đầy đủ hơn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh luôn đồng hành hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

Bà Trần Thị Loan, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phúc Yên cho biết: Để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai rà soát, xác định, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo để hỗ trợ vay vốn theo quy định của Chính phủ và của tỉnh.

Nguồn vốn tín dụng đã góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tạo cơ hội để người nghèo, cận nghèo đổi đời. Hàng nghìn hộ trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn này để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng được vay vốn học sinh, sinh viên, giúp các em có cơ hội học tập, tương lai tươi sáng hơn.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường giải ngân vốn vay giải quyết việc làm, giảm nghèo.

Từ những bàn tay lam lũ, nhiều người từng chật vật mưu sinh đã tự tin làm chủ cuộc sống. Trên hành trình ấy, Ngân hàng Chính sách xã hội luôn là người bạn đồng hành, tiếp sức để ước mơ thoát nghèo trở thành hiện thực.

Triệu Ngọc Toàn