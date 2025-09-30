Dấu ấn những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần tạo diện mạo mới cho quê hương Đất Tổ. Đây không chỉ là những dự án mang lại giá trị kinh tế - xã hội thiết thực mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và quyết tâm xây dựng Phú Thọ phát triển bền vững, thịnh vượng.

Hiện đại hóa hệ thống y tế

Sau hơn 1 tháng khánh thành, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc đã đón lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tăng 15% so với trước đây, khẳng định sự tin tưởng ngày càng lớn của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế.

Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm 2023, với tổng mức đầu tư trên 313 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Công trình có quy mô 250 giường bệnh, gồm các hạng mục chính: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và điều hành 5 tầng, nhà điều trị nội trú 7 tầng, khoa truyền nhiễm, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, cùng nhiều hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Ông Tạ Văn Hùng, Giám đốc Quản lý dự án cho biết: “Công trình được thiết kế đồng bộ, kiến trúc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân khu vực Yên Lạc và các địa phương lân cận. Không gian trung tâm được đầu tư theo hướng xanh - sạch - đẹp, với hệ thống cây xanh, bồn hoa, ghế chờ và bảng hướng dẫn rõ ràng, giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận dịch vụ”.

Nhiều kỹ thuật hiện đại được thực hiện tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc như: Phẫu thuật tán sỏi qua da, mổ u tuyến giáp qua đường miệng...

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, nhấn mạnh: “Trung tâm là điểm nhấn quan trọng trong hệ thống y tế của tỉnh, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, trung tâm đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện điện tử, giúp cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi và tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh”.

Song song với việc đầu tư hạ tầng, trung tâm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy siêu âm 4D, máy X-quang kỹ thuật số, hệ thống xét nghiệm sinh hóa - huyết học tự động, nội soi tiêu hóa, điện tim, monitor... Những thiết bị này giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, rút ngắn thời gian điều trị và tăng hiệu quả khám, chữa bệnh.

Việc đưa Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc vào sử dụng không chỉ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân mà còn tạo dấu ấn trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ của tỉnh.

Trường THPT Trần Phú - Biểu tượng giáo dục mới

Trường THPT Trần Phú là ngôi trường THPT lâu đời nhất tỉnh, thành lập ngày 11/1/1947, vinh dự mang tên Tổng Bí thư Trần Phú - người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Gần 80 năm qua, nhà trường đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tỉnh đã đầu tư 323 tỷ đồng xây dựng cơ sở mới với diện tích 2,2 ha. Công trình khởi công tháng 11/2023 và khánh thành vào tháng 4/2025, gồm 39 phòng học, hội trường, nhà đa năng, bể bơi, thư viện, sân bóng đá, nhà hiệu bộ... với quy mô phục vụ 1.600 học sinh. Đây là dự án giáo dục trọng điểm, được thiết kế đồng bộ, hiện đại và bền vững. Ông Đỗ Văn Kha, Phó Giám đốc Quản lý dự án chia sẻ: “Thiết kế kiến trúc của trường được tối ưu hóa về không gian, ánh sáng, thân thiện môi trường, tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động giảng dạy, học tập và phát triển toàn diện. Đây cũng là một trong những công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Trâm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú nhấn mạnh: “Kiến trúc tổng thể của công trình kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tượng trưng cho “vòng tay nâng niu, vun đắp” của thầy cô dành cho học trò. Đây không chỉ là nơi học tập mà còn là mái nhà thứ hai, nơi ươm mầm ước mơ và tri thức cho thế hệ tương lai”.

Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh - Biểu tượng mới của Đất Tổ

Tọa lạc tại trung tâm Quảng trường Hùng Vương, Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là công trình trọng điểm, vừa mang dáng dấp hiện đại, vừa kế thừa giá trị truyền thống. Công trình khánh thành ngày 19/8/2025 sau gần 3 năm thi công, với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, gồm tòa nhà cao 35m với 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái. Điểm nhấn nổi bật là hội trường chính 1.000 chỗ, đáp ứng nhu cầu biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện chính trị quy mô lớn. Kiến trúc được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, kết hợp họa tiết văn hóa thời Hùng Vương. Nội thất đầu tư đồng bộ với hệ thống âm thanh, ánh sáng, cách âm, điều hòa, phòng cháy chữa cháy và các phòng chức năng hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Đường, Phó Giám đốc Quản lý Dự án nhấn mạnh: “Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là một trong những công trình tiêu biểu được gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công trình có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật mà còn là nơi tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Trong suốt quá trình thi công, Ban đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và mỹ thuật. Đây là công trình thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đất Tổ”.

Ông Vũ Ngọc Khánh, Chỉ huy trưởng nhà thầu thi công cho biết thêm: “Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã nhận thức rõ trách nhiệm và niềm vinh dự khi được giao thực hiện công trình trọng điểm này. Đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, làm việc xuyên ngày đêm, khắc phục khó khăn về thời tiết, mặt bằng, nguồn vật liệu. Việc hoàn thành công trình vượt tiến độ là thành quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng, đồng thời là sự tri ân đối với niềm tin mà tỉnh dành cho đơn vị thi công”.

Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh không chỉ là trung tâm văn hóa - nghệ thuật hiện đại mà còn là điểm nhấn kiến trúc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, khẳng định vị thế của Phú Thọ trong giai đoạn phát triển mới.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều công trình trọng điểm được gắn biển chào mừng đại hội, như: Dự án thành phần 2 - Khu văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên; Trường THCS Tô Hiệu (phường Vĩnh Phúc); Dự án cải tạo trang trại chuyển đổi vật nuôi tại Tam Đảo...

Ông Đào Hoàng Chinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh: “Các công trình được lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật mà còn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của tỉnh đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và hạ tầng. Mỗi công trình đều mang dấu ấn riêng, gắn liền với khát vọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc”.

Những công trình này không chỉ mang giá trị phục vụ dân sinh mà còn là biểu tượng của niềm tin, quyết tâm và khát vọng vươn lên, góp phần đưa Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới - giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng.

Văn Cường