Các loại bồn cầu INAX chính hãng tại INAX Bán Lẻ Tại Kho

Với nguồn hàng phong phú và giá cạnh tranh, INAX Bán Lẻ Tại Kho là điểm đến tin cậy của khách hàng trong việc lựa chọn bồn cầu INAX và thiết bị phòng tắm chất lượng. Mỗi sản phẩm tại đây đều được đảm bảo về xuất xứ và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

INAX Banletaikho: Đơn vị chuyên cung cấp thiết bị INAX uy tín

inax.banletaikho.vn là đơn vị hàng đầu cung cấp thiết bị vệ sinh thương hiệu INAX chính hãng tại Việt Nam. Với sứ mệnh mang đến giải pháp hoàn hảo cho khách hàng, đơn vị không ngừng phát triển, đa dạng mẫu mã, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Người tiêu dùng dễ dàng tìm các sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý.

Tại Inax banletaikho cung cấp nhiều thiết bị vệ sinh đa dạng như: Bồn cầu, bồn tắm, vòi sen, lavabo, phụ kiện phòng tắm... Các sản phẩm đều được chọn lọc kỹ càng từ nhà sản xuất, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Sự đa dạng này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp với từng không gian và ngân sách.

Bồn cầu INAX là một trong những dòng sản phẩm chủ lực được phân phối tại inax.banletaikho.vn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị vệ sinh, đơn vị mang đến đa dạng mẫu mã bồn cầu INAX chính hãng, phù hợp với mọi nhu cầu từ gia đình đến công trình thương mại. Tại đây có các loại bồn cầu INAX phổ biến như:

Bồn cầu một khối: Thiết kế liền khối hiện đại, dễ vệ sinh, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như chống bám bẩn, tiết kiệm nước.

Bồn cầu hai khối: Phù hợp với không gian phòng tắm rộng, dễ dàng thay thế linh kiện, giá thành hợp lý.

Bồn cầu treo tường: Tối ưu diện tích, mang lại sự sang trọng, dễ dàng lau chùi và vệ sinh sàn nhà.

Bồn cầu thông minh (bồn cầu điện tử): Tích hợp chức năng xịt rửa tự động, sấy khô, khử mùi, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Bồn cầu dành cho người già và người khuyết tật: Thiết kế tiện lợi, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Với mỗi dòng sản phẩm, inax.banletaikho.vn đều có nguồn gốc rõ ràng, bảo hành chính hãng, đồng thời có dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để khách hàng lựa chọn phù hợp nhất. Điều này giúp đảm bảo chất lượng sử dụng lâu dài và tiết kiệm chi phí sửa chữa về sau.

Bảng giá các dòng bồn cầu INAX hiện nay

Giá thành luôn là yếu tố được khách hàng quan tâm hàng đầu khi lựa chọn bồn cầu. inax.banletaikho.vn cung cấp bảng giá cập nhật minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và đưa ra quyết định mua sắm. Dưới đây là bảng giá tham khảo một số dòng bồn cầu INAX tại kho:

Loại bồn cầu Mẫu mã tiêu biểu Giá bán tham khảo (VNĐ) Bồn cầu một khối INAX AC-959VAN-2 5.710.000 Bồn cầu hai khối INAX C-117VAN 1.980.000 Bồn cầu treo tường INAX AC-1008R+CW-H17VN 12.400.000 Bồn cầu điện tử INAX AC-602+CW-H20VN 16.300.000

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm, mẫu mã và chương trình khuyến mãi. Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, giá cả và chính sách bảo hành, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với inax.banletaikho.vn qua các kênh hỗ trợ.

Lợi ích khi chọn mua hàng tại INAX Bán Lẻ tại kho

Việc lựa chọn địa chỉ mua bồn cầu INAX chính hãng đóng vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ sau bán hàng. INAX Bán Lẻ tại kho mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng khi đặt niềm tin mua sắm tại đây.

Sản phẩm đa dạng, chính hãng: Kho hàng trưng bày nhiều mẫu mã, giúp khách dễ dàng chọn lựa theo không gian và nhu cầu. Tất cả đều nhập khẩu chính hãng, đảm bảo chất lượng.

Giá cạnh tranh, ưu đãi hấp dẫn: Nhờ loại bỏ khâu trung gian, giá tại kho luôn tốt hơn thị trường. Các chương trình khuyến mãi cũng giúp khách tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên tận tâm, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ lắp đặt và bảo hành nhanh.

Kho hàng lớn, giao hàng nhanh: Hệ thống kho rộng rãi luôn có sẵn sản phẩm, rút ngắn thời gian chờ, phù hợp với công trình và dự án cần số lượng lớn.

Với những ưu điểm vượt trội và đa dạng mẫu mã phong phú, inax.banletaikho.vn xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm bồn cầu INAX chính hãng chất lượng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc, giá cả và dịch vụ khi mua sắm tại đây, góp phần tạo nên không gian sống tiện nghi, hiện đại.

Thông tin liên hệ

Hotline: 0938 286 388

Email: contact.banletaikho.vn@gmail.com

Fanpage: facebook.com/thietbivesinhinaxbanletaikho

Youtube: youtube.com/@BANLETAIKHO-VN

Địa chỉ: 479/60 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM

Văn phòng tiếp khách: 431 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. HCM

Showroom HCM: 310 Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Showroom Hải Phòng: G21A Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng