Các trường THPT thu hồ sơ học sinh đủ điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027

Từ ngày 26/6, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bắt đầu thu hồ sơ đối với các học sinh đã đăng ký dự tuyển và đủ điểm trúng tuyển. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến 11h30 ngày 28/6/2026.

Trường THPT Công nghiệp Việt Trì (phường Thanh Miếu) thu hồ sơ đối với các học sinh đã đăng ký dự tuyển và đủ điểm trúng tuyển vào đơn vị.

Đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026, học sinh chỉ phải nộp học bạ cấp THCS (bản chính), trong đó, đảm bảo nội dung hiệu trưởng nhà trường xác nhận vào học bạ việc hoàn thành Chương trình giáo dục THCS.

Các trường tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh để kiểm tra hồ sơ dự tuyển; xác nhận các học sinh trúng tuyển; hoàn thiện hồ sơ, trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

Việc kiểm tra hồ sơ dự tuyển đảm bảo đầy đủ, chính xác. Trường hợp học sinh không đúng độ tuổi, không đúng đối tượng tuyển sinh, không nộp hồ sơ, hồ sơ không đúng quy định thì đơn vị không đưa vào danh sách duyệt trúng tuyển.

Hội đồng tuyển sinh các đơn vị có trách nhiệm thông báo, giải thích rõ cho học sinh, phụ huynh đối với các trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển. Các trường hợp đặc biệt khác, các đơn vị báo cáo Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

Học sinh đến nộp hồ sơ vào Trường THPT Hạ Hòa (xã Hạ Hòa).

Thời gian duyệt tuyển sinh đối với các đơn vị khu vực Phú Thọ trước sáp nhập (bao gồm các đơn vị trường THPT ngoài công lập): Từ 8h00 đến 11h30 ngày 29/6/2026.

Đối với các đơn vị khu vực Vĩnh Phúc trước sáp nhập (bao gồm cả các đơn vị trường THPT ngoài công lập): Từ 14h00 đến 17h00 ngày 29/6/2026.

Đối với các đơn vị khu vực Hòa Bình trước sáp nhập (bao gồm cả các đơn vị trường THPT ngoài công lập): Từ 8h00 đến 11h30 ngày 30/6/2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở GD&ĐT.

Hồ sơ duyệt tuyển sinh gồm:

Biên bản xét tuyển (có đủ họ tên, chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng tuyển sinh tham gia duyệt tuyển sinh; Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu). Trong biên bản thể hiện rõ việc xét tuyển các trường hợp học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau (nếu có).

Danh sách của tất cả học sinh đăng ký dự tuyển và kết quả học tập, rèn luyện, kết quả thi được in ra từ phần mềm quản lý tuyển sinh của Sở GD&ĐT xếp theo thứ tự có Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 trình Sở GD&ĐT duyệt, làm thành 3 bản như nhau.

Hội đồng tuyển sinh của các đơn vị cần mang toàn bộ hồ sơ của học sinh có tuổi vượt quá quy định, học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau về Sở GD&ĐT khi duyệt tuyển sinh.

Trường hợp số học sinh nhập học còn thiếu so với quy định và còn học sinh đủ điều kiện trúng tuyển, đơn vị báo cáo Sở và tổ chức xét tuyển bổ sung chậm nhất 15h00 ngày 3/7/2026.

Sau khi được Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, các đơn vị thông báo công khai tới học sinh và phụ huynh; tổ chức thông báo và hướng dẫn học sinh đăng ký học theo các tổ hợp môn lựa chọn và chuyên đề học tập.

Thanh Bình