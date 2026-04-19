Các xã cụm số 7 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trong khuôn khổ các hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã thuộc cụm số 7, gồm: Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá, Tam Nông, Vạn Xuân, Thọ Văn và Hiền Quan đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.

Đoàn đại biểu các xã cụm số 7 hành lễ trước Điện Kính Thiên.

Trong không khí linh thiêng hướng về nguồn cội, đoàn đại biểu cụm số 7 đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công đức của các Vua Hùng - những bậc tiền nhân đã có công dựng nước, đặt nền móng cho nền văn hiến của dân tộc.

Báo công trước anh linh Tiên tổ, đại diện lãnh đạo cụm số 7 nhấn mạnh: Năm 2025 và quý I năm 2026 là giai đoạn ghi dấu những thành tựu toàn diện của các địa phương. Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã khẳng định hiệu quả vượt trội, bảo đảm tinh gọn và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Điểm sáng nổi bật của các địa phương trong cụm là đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất và niềm tin tuyệt đối của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong vận hội mới.

Đại diện lãnh đạo xã Thanh Thủy - cụm trưởng cụm số 7, chủ lễ dâng hương đọc lời tri ân công đức các Vua Hùng.

Năm qua, kinh tế các xã trong cụm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với lợi thế sẵn có, lĩnh vực du lịch và dịch vụ phát triển tích cực; công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh, tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Bên cạnh đó, cụm số 7 tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm dẫn đầu của tỉnh về giáo dục và đào tạo. Công tác chuyển đổi số, thông tin truyền thông và an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, bồi đắp thêm niềm tự hào về vùng đất cội nguồn.

Lãnh đạo các xã trong cụm số 7 thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã cụm số 7 nguyện tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm đoàn kết một lòng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng tỉnh Phú Thọ vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đinh Vũ