Các xã Vĩnh Chân, Thanh Ba cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới

Ngày 24/7, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó Giám đốc sở làm trưởng đoàn đã làm việc với 2 xã Vĩnh Chân, Thanh Ba về công tác GD&ĐT.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hoàng Mạnh Cường kiểm tra cơ sở vật chất Trường THCS Lang Sơn, xã Vĩnh Chân.

Xã Vĩnh Chân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Lang Sơn, Yên Luật và Vĩnh Chân cũ. Hiện nay, mạng lưới trường, lớp cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã được duy trì và phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Toàn xã có 9 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập với 240 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Qua thống kê, rà soát, một số phòng học đã xuống cấp, nhỏ hẹp (30m2); trang thiết bị dạy học thiếu, phòng ngoại ngữ và phòng chức năng chưa đảm bảo điều kiện dạy và học. UBND xã đã chủ động chỉ đạo các trường học trên địa bàn tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới. Các trường rà soát, tu sửa phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh, hệ thống điện, nước... và đầu tư mua sắm trang thiết bị, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Xã Thanh Ba được thành lập từ việc sáp nhập 4 đơn vị hành chính: thị trấn Thanh Ba và các xã Đồng Xuân, Hanh Cù, Vân Lĩnh. Trên địa bàn có 15 trường học, 19 điểm trường với 201 nhóm, lớp. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên cả 3 cấp học 363 người. Chuẩn bị vào năm học mới, qua kiểm tra, thống kê cho thấy một số trường còn thiếu phòng học, nhà đa năng, phòng bộ môn, nhà vệ sinh không đảm bảo diện tích theo quy định; trang thiết bị thiếu và xuống cấp, không sử dụng được. Tường rào một số trường bị đổ do mưa bão... Đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa đảm bảo theo vị trí việc làm, thiếu cán bộ quản lý, giáo viên theo định mức, đặc biệt là giáo viên mầm non; thiếu giáo viên một số bộ môn cấp THCS và nhân viên khác.

Tại buổi làm việc, đại diện các trường kiến nghị Sở GD&ĐT và lãnh đạo 2 xã quan tâm đầu tư phòng học, thiết bị, tuyển dụng giáo viên bộ môn thiếu, luân chuyển giáo viên...

Đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hoàng Mạnh Cường đề nghị, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2025 - 2026, các xã chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho một số trường; tham mưu UBND tỉnh bổ sung giáo viên còn thiếu, hỗ trợ thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; có kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trình độ công nghệ thông tin; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, tiến tới áp dụng 100% sổ điểm điện tử...

Hương Giang