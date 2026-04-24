Cafe doanh nhân: Lắng nghe bằng sự chân thành, tháo gỡ bằng hành động quyết liệt

Sáng 24/4, UBND tỉnh tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ nhất. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Đây là mô hình đối thoại mới nhằm tạo không gian cởi mở, trực tiếp tháo gỡ “điểm nghẽn” cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình.

Trong không khí gần gũi và thẳng thắn, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã tiếp và làm việc với 5 lãnh đạo doanh nghiệp lớn, gồm các ông: Nguyễn Phúc Long (Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Thăng Long); Nguyễn Cảnh Hồng (Tổng Giám đốc Eurowindow); Bùi Văn Quân (nguyên Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam); Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh) và Phạm Tiến Dũng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phân phối điện Stavian).

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng Giám đốc Eurowindow phát biểu về dự án đại lộ Văn Lang và quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Lô.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp đã phản ánh cụ thể những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính; đồng thời đề xuất nhiều ý tưởng đầu tư mang tính chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hạ tầng đô thị và du lịch của tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Mục tiêu của “Cà phê doanh nhân” là xóa bỏ khoảng cách giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Thông tin về kịch bản tăng trưởng năm 2026 và tầm nhìn 2030, đồng chí lưu ý các nhà đầu tư cần bám sát Quyết định 2468 về Quy hoạch tỉnh để triển khai dự án hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu về thủ tục xây dựng NOXH trong các KCN.

Đáng chú ý, liên quan đến đề xuất xây dựng đại lộ Văn Lang kết nối nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) với cầu Cao Phong, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quan điểm: "Phú Thọ hoàn toàn ủng hộ doanh nghiệp tham gia đầu tư công theo các hình thức BOT, BT. Tuy nhiên, đầu tư phải có trọng tâm. Tỉnh sẽ thực hiện cắt giảm 30% số lượng dự án nhỏ lẻ để dồn lực vào các dự án “hạ tầng khung”, kết nối sân bay, cao tốc và các khu đô thị lớn, đặc biệt là không gian đô thị hai bên bờ sông Lô kết nối Việt Trì với Vĩnh Yên".

Với tinh thần chính quyền kiến tạo, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với thời hạn hoàn thành rõ ràng cho từng sở, ngành. Trong lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Stavian và ngành Điện lực hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các dự án trạm biến áp 110kV tại KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa.

Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Thăng Long phát biểu đề xuất được tham gia với tỉnh Phú Thọ các dự án hạ tầng từ khâu thiết kế, thi công, vận hành.

Đối với dự án Eden (trồng rừng kết hợp du lịch, quy mô 1.642,6ha tại xã Tân Mai, tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng), Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn hoàn thiện thủ tục về đất đai; Sở Tài chính tham mưu, trình quyết định chủ trương đầu tư.

Với dự án du thuyền trên hồ Hòa Bình (tổng vốn 2.700 tỷ đồng), Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý, hướng tới hình thành mô hình du lịch chuyên nghiệp, đồng bộ, bài bản.

Về an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh thủ tục nhà ở xã hội tại các KCN. Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xử lý xong các thủ tục đất đai, trình UBND tỉnh phê duyệt ngay trong tháng 5/2026.

Ông Phạm Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân phối điện Stavian phát biểu đề nghị tháo gỡ khó khăn, triển khai dự án đầu tư xây dựng đường dây và Trạm biến áp phục vụ cấp điện cho KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa.

Riêng đối với dự án Vườn Vua đã kéo dài hơn 10 năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải thể hiện quyết tâm cao nhất, triển khai ngay sau khi hoàn tất điều chỉnh theo Luật Đầu tư.

Chương trình Cà phê doanh nhân sẽ được tổ chức định kỳ, trở thành cầu nối tin cậy để xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, năng động và hiệu quả trên quê hương Đất Tổ.

Đinh Vũ