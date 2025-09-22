Cải cách vì người bệnh

“Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ngành y tế. Tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh, cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, từ quy trình tiếp nhận, khám chữa bệnh đến thanh toán viện phí... qua đó mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho bệnh nhân.

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành Y tế tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ số.

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ; bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa từng bước được triển khai, giúp giảm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại, thân thiện với người bệnh.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, với quy mô 300 giường, mỗi ngày tiếp nhận và điều trị nội trú cho 260 - 300 bệnh nhân. Thực hiện cải cách hành chính, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cũng như trong công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh.

Hiện nay, bệnh viện đã trang bị hệ thống máy tính đến từng khoa, phòng chức năng; đồng thời tổ chức tập huấn để đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế sử dụng thành thạo phần mềm quản lý. Nhờ đó, nhiều công việc thủ công được giảm tải, giúp y, bác sĩ tập trung cho chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Ngay từ khâu tiếp nhận và phân luồng, quy trình khám chữa bệnh được tinh gọn, sắp xếp khoa học, minh bạch. Nếu như trước đây, người bệnh phải xếp hàng chờ đợi qua nhiều bước thủ tục thì nay, với hệ thống lấy số tự động và đặt lịch khám trực tuyến, mọi khâu đều diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Cán bộ y tế Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc hướng dẫn bệnh nhân lấy số tự động.

Bệnh viện còn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với bảo hiểm y tế. Kết quả khám cũng có thể được gửi trực tiếp về điện thoại qua tin nhắn. Những thay đổi này không chỉ giúp minh bạch hóa thủ tục hành chính mà còn góp phần quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Song song với cải cách thủ tục hành chính, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt. Bệnh viện phát huy thế mạnh y dược cổ truyền, đồng thời kết hợp các phương pháp hiện đại, giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả điều trị.

Một điểm đáng chú ý khác là đổi mới trong quản lý tài chính. Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đã thay đổi thói quen của nhiều người bệnh, đồng thời giúp giảm tải thủ tục, hạn chế rủi ro, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả bệnh nhân và bệnh viện.

Hướng tới mục tiêu xây dựng “bệnh viện không giấy tờ”, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị, triển khai bệnh án điện tử trên cổng thông tin của Bộ Y tế và cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Bệnh viện có 9 module: Hệ thống, ngoại trú, nội trú, viện phí và bảo hiểm, cận lâm sàng, dược, báo cáo và tra cứu, danh mục, quản trị hệ thống, cho phép người dùng có thể thao tác online và quản lý hoàn toàn việc khám chữa bệnh, thanh quyết toán bảo hiểm y tế thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch hơn. Quá trình trao đổi thông tin chỉ định và trả kết quả xét nghiệm luôn thông suốt, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, sai sót.

Bên cạnh đó, bệnh viện triển khai đồng bộ nhiều nền tảng số y tế hiện đại như phần mềm kê đơn thuốc quốc gia, ứng dụng khám chữa bệnh từ xa... tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên sử dụng hệ thống quản lý thông minh, giảm bớt hồ sơ giấy tờ.

Ông Đinh Văn Đức, phường Phúc Yên chia sẻ: “Nếu như trước đây, mỗi lần đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, tôi thường phải đến từ sớm, xếp hàng chờ đợi để làm thủ tục đăng ký, thì nay, với sự chuyển mình mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, mọi quy trình đơn giản, thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, vào app của bệnh viện và thao tác vài bước ngay tại nhà, tôi có thể đặt lịch khám, đến đúng giờ hẹn, đồng thời được tư vấn sức khỏe khi có nhu cầu”.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị đi đầu đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số của ngành Y tế tỉnh. Từ tháng 11/2023, bệnh viện đã sử dụng bệnh án điện tử. Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện thông minh không chỉ giảm bớt hồ sơ giấy, tiết kiệm thời gian cho nhân viên y tế mà còn giúp bác sĩ nhanh chóng nắm bắt tình trạng bệnh án, chia sẻ thông tin giữa các khoa, phòng. Nhờ vậy, các cuộc hội chẩn, đặc biệt là với những ca bệnh khó có thể tiến hành ngay tại chỗ hoặc trực tuyến từ xa, kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả điều trị.

Trang thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Hiện nay, bệnh viện đã triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) thay thế cho in phim, lưu trữ thông tin xét nghiệm (LIS) thay vì in giấy. Kết quả xét nghiệm, lâm sàng được đưa lên hệ thống truyền dữ liệu, chuyển đến các khoa, phòng.

Đồng thời, bước đầu triển khai khám chữa bệnh từ xa trên nền tảng Vtelehealth. Điều này không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, y bác sĩ nhanh chóng, thuận tiện trong khám, điều trị mà còn kịp thời hỗ trợ bệnh nhân trong những tình hống khẩn cấp.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc sử dụng bệnh án điện tử, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân.

“Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”, ngành Y tế tỉnh phấn đấu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện. Mục tiêu đặt ra là 100% cơ sở y tế thực hiện bệnh án điện tử, mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng kho dữ liệu y tế dùng chung, phục vụ nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đây là bước đi quan trọng, hướng tới nền y tế hiện đại, thông minh, hiệu quả, vì sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân.

Triệu Ngọc Toàn