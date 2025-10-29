Cam Cao Phong vào vụ mới, hứa hẹn bội thu

Những ngày cuối tháng 10, trên khắp các ngả đường dẫn về thủ phủ cam Cao Phong, không khí đã bắt đầu rộn rã. Nắng hanh hao của mùa thu như rót mật, khiến những vườn cam sai trĩu cành ngả dần sang màu vàng óng, sạch tươm. Một mùa vụ mới đang chính thức bắt đầu, mang theo không chỉ hương vị đặc trưng của đặc sản đất Mường mà còn là niềm hy vọng về một năm bội thu, “quả ngọt” sau bao ngày dày công chăm sóc.

Thu hoạch cam đầu vụ

Những vườn cam bắt đầu “thắp lửa” báo hiệu một mùa thu hoạch rộn ràng. Từng chùm quả căng mọng, lấp ló dưới tán lá xanh, sà xuống tận mặt đất như một lời mời gọi đầy hấp dẫn. Vụ thu hoạch cam Cao Phong năm 2025 chính thức khởi động, hứa hẹn mang đến cho thị trường hàng chục ngàn tấn trái cây chất lượng, được kết tinh từ tinh hoa đất trời Tây Bắc và quy trình canh tác ngày càng chuẩn hóa.

Để cảm nhận rõ nhất niềm vui của người nông dân, chúng tôi tìm đến khu vườn rộng hơn 3.600 m2 của gia đình anh Phạm Đức Mong (khu 2, xã Cao Phong).

Nằm không xa Quốc lộ 6, khu vườn được chăm sóc cẩn thận, sạch tinh tươm, gây ấn tượng mạnh với những hàng cam cao vượt đầu người, cành lá sum suê, quả sai trĩu, sà xuống sát đất. Giữa vườn cam vàng ươm, vợ chồng anh Mong đang tất bật thu hoạch những lứa quả đầu mùa.

Anh Mong chia sẻ, khu vườn này đã có tuổi đời 18 năm. Bằng sự kiên trì, chịu khó đầu tư và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất an toàn, vườn cam của gia đình anh luôn duy trì được năng suất và chất lượng ổn định. Năm nay thời tiết rất ủng hộ. Khoảng hai tháng đổ lại đây không mưa nhiều, ngày nắng đêm sương, điều kiện lý tưởng này giúp quả cam chín từ từ, tích tụ độ ngọt cao.

Vườn cam rộng hơn 3000 m2 dự kiến thu khoảng 17-18 tấn cam

Nhìn những trái cam mọng nước, tép mỏng, cầm nặng trịch trên tay, mới thấy công sức của người nông dân được đền đáp xứng đáng. Vị ngọt dịu, thanh mát đặc trưng của cam Cao Phong khiến bất cứ ai nếm thử cũng phải hài lòng.

Anh Mong dự tính, tổng sản lượng cả vườn năm nay đạt khoảng 17-18 tấn. Với giá bán tại vườn dao động từ 20.000 đồng/kg, vụ mùa này hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Không chỉ dừng lại ở việc bán quả thô, anh Mong cho biết đang ấp ủ kế hoạch tổ chức thêm các hoạt động du lịch, trải nghiệm tại vườn. Đây là một hướng đi mới, vừa giúp tạo ra dịch vụ kết nối trực tiếp với thị trường, vừa quảng bá hình ảnh trái cam quê hương đến du khách.

Câu chuyện của gia đình anh Mong không phải là cá biệt. Nhiều hộ gia đình trồng cam khác cũng đã có những dự cảm tốt đẹp từ vụ cam năm nay. Anh Phạm Văn Cường, ở xã Cao Phong sở hữu khoảng 3 ha cam, trong đó riêng vườn cam giống mới cỡ 1 ha vừa bói quả đã bắt đầu cho thu, đến thời điểm nay đã bán vài tạ quả, giá cũng từ 20-25.000 đồng, dự tính sẽ hoàn vốn đầu tư trong năm nay.

Cam đầu vụ sai và ngọt mát

Vùng cam Cao Phong, vốn được mệnh danh là vựa cam lớn nhất khu vực Tây Bắc, đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ trong những năm gần đây sau một thời gian đối mặt với giai đoạn suy thoái do thoái hóa đất và sâu bệnh.

Giá bán các loại cam ngoài thị trường từ 25-30000 đồng/kg

Theo ông Hoàng Văn Lương, Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường của Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình, đơn vị đang quản lý khoảng 390 ha cây có múi (với 1600 hộ nhận khoán), trong đó có 170 ha đang trong thời kỳ kinh doanh. Các giống chủ lực vẫn là cam Lòng Vàng (chiếm 70%) và cam Canh (khoảng 20%).

Hiện tại, các hộ dân đều thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Hội nông trường Cao Phong cũng liên tục tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật xử lý đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng bệnh, đặc biệt là ưu tiên các phương pháp phòng trừ tổng hợp (IPM) và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vi sinh.

Toàn vùng cam Cao Phong với diện tích khoảng 1700- 1800 ha, dự kiến cung cấp cho thị trường sản lượng hàng chục tấn/niên vụ. Chất lượng sản phẩm được đánh giá cao, thị trường ưa chuộng, giúp cây cam tiếp tục giữ vững vị thế là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Mùa cam chín năm nay bắt đầu từ tháng 9 với giống quýt Ôn Châu và kéo dài đến hết tháng 4 năm sau với các giống cam khác. Ghi nhận những niên vụ gần đây, giá bán ghi nhận ổn định, phản ánh đúng giá trị của sản phẩm. Đặc biệt, cam Đường Canh vẫn giữ mức giá cao, dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg tại vườn, trong khi cam Lòng Vàng dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Nhờ đặc điểm thổ nhưỡng và khí hậu riêng biệt, cam Cao Phong sở hữu hương vị mà không nơi nào có được: vị ngọt thanh tươi mát, mọng nước, quả màu vàng đậm tự nhiên, cùi dày và toả hương thơm đặc trưng. Ăn một múi cam thơm mọng, thực khách như đang tận hưởng trọn vẹn sự trong lành của thiên nhiên Tây Bắc lan tỏa trong khoang miệng.

Để người tiêu dùng không bị nhầm lẫn, các nhà vườn, hợp tác xã và chính quyền địa phương khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tại các hệ thống phân phối uy tín, đặt hàng online trực tiếp từ các nhà vườn, hoặc tìm mua sản phẩm có sử dụng bao bì, nhãn mác rõ ràng, đặc biệt là tem truy xuất nguồn gốc điện tử và logo Chỉ dẫn Địa lý “Cam Cao Phong”.

Cam Cao Phong giờ đây không chỉ là một đặc sản nông nghiệp, mà còn mang trong mình sức hút đặc biệt, trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn. Nhiều năm nay, cứ đến mùa cam chín, hàng ngàn du khách thập phương lại háo hức tìm về Cao Phong.

Để nâng tầm thương hiệu và biến nông sản đặc trưng thành một thương hiệu du lịch có sức hút, Lễ hội cam Cao Phong được tổ chức thường niên nhằm quảng bá, thúc đẩy giao thương. Hiện tại, xã Cao Phong đang khởi động công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ hội cam Cao Phong dự kiến vào cuối tháng 11 năm 2025. Các giải pháp đang được triển khai đồng bộ để khai thác tối đa giá trị của cây cam, với mục tiêu thu hút ngày càng nhiều khách du lịch tìm đến, tận hưởng vị ngọt thơm của đặc sản đất Mường.

Lê Chung