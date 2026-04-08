Cấm lạm dụng hát nhép để bảo vệ nghệ sĩ chân chính và quyền lợi của khán giả

Thời báo VTV đã kết nối với những nhà sản xuất, tổ chức biểu diễn và chuyên gia truyền thông để làm rõ hơn vấn đề “hát nhép” đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

Thảo Trang: “Hát nhép như là một cực hình với người đi hát chuyên nghiệp”

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” sao vẫn “nóng”?

Nhà sản xuất, Đạo diễn Kiki Trần - người sáng lập mô hình Xin Chào Live Music, tổ chức sản xuất các chương trình âm nhạc trong và ngoài nước - nhận định văn bản của Sở Văn hóa & Thể thao TP Hồ Chí Minh về việc “Tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn” gây sốt vì nó đánh đúng vào điểm chạm tự trọng của cả người làm nghề lẫn người thưởng thức trong bối cảnh hiện tại.

Ông Kiki Trần cho biết thêm: “Cá nhân tôi thấy, sau một thời gian dài làng giải trí có phần bị”ảo" bởi những con số view hay các thần tượng nổi lên từ mạng xã hội, thì văn bản của Sở giống như một hồi chuông thức tỉnh, nói đúng mong mỏi của mọi người về một nền âm nhạc sạch, tử tế và công bằng. Người ta muốn được nghe bằng tai, cảm bằng tim chứ không chỉ xem một màn trình diễn đẹp nhưng vô hồn". Đồng thời ông Kiki Trần khẳng định, cấm lạm dụng hát nhép là một bước đi cần thiết để bảo vệ những nghệ sĩ chân chính, những người đổ mồ hôi trên sàn tập để có được giọng hát live chất lượng.

Ca sĩ Thảo Trang ghi dấu ấn đậm nét với giọng hát nội lực qua nhiều cuộc thi trên sóng VTV (Ảnh: NVCC)

Một số ca sĩ, trong đó có Thảo Trang, đã trực tiếp chia sẻ trên trang facebook cá nhân nêu rõ quan điểm: "Hát nhép như là một cực hình đối với những người đi hát chuyên nghiệp". Dù hiểu được tính chất khác nhau của nhiều chương trình nhưng khi nhận được yêu cầu thì Thảo Trang cho biết cũng từ chối hát nhép, cơ bản là vì mỗi lần hát sẽ phiêu khác nhau, không thể nào khớp với bản thu âm được. Với cô, vấn đề được nhìn nhận ở khía cạnh lòng tự trọng của nghệ sĩ.

Để rộng đường hơn cho những vấn đề thuộc về hậu trường các chương trình biểu diễn âm nhạc, ở cương vị đạo diễn, nhà tổ chức, ông KiKi Trần chia sẻ thêm với Thời báo VTV.

Nhà sản xuất - Đạo diễn Kiki Trần (Ảnh: NVCC)

“Hát nhép” trong các chương trình biểu diễn âm nhạc live: Đây là điều không nên đối với một người ca sĩ. Khán giả bỏ tiền mua vé để mua “cảm xúc thật” và “khoảnh khắc thật”. Một nốt cao có thể chưa hoàn hảo, nhưng nó là hơi thở của nghệ sĩ ngay lúc đó. Nếu “nhép” trong show live, ca sĩ đang tự đánh mất đi bản sắc và sự kết nối chân thành với khán giả - những người đã bỏ thời gian, tiền bạc để mua vé xem show và xứng đáng nhận lại một màn trình diễn “thật”.

Đối với những chương trình đặc thù như ghi hình âm nhạc không thu âm trực tiếp (do điều kiện ngoại cảnh, tiếng ồn, hoặc yêu cầu kỹ thuật phát sóng), các đơn vị sản xuất thường có sự yêu cầu và thỏa hiệp với nghệ sĩ để sử dụng bản thu sẵn. Điều này giúp đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chuẩn âm thanh khi lên sóng truyền hình hay nền tảng số. Đây là một quy trình kỹ thuật để phục vụ trải nghiệm của khán giả xem qua màn ảnh, không phải sự lừa dối.

Chuyên gia truyền thông và tổ chức sự kiện Hồng Quang Minh nhìn nhận: "Việc chấn chỉnh, hạn chế lạm dụng hát nhép là một bước đi cần thiết nếu muốn nâng chuẩn thị trường biểu diễn một cách nghiêm túc. Khi khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn và tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, yếu tố “live” không chỉ là kỹ thuật, mà còn là thước đo uy tín và giá trị thực của nghệ sĩ.

Tính minh bạch trong các chương trình biểu diễn

Ông Hồng Quang Minh cho biết: "Thách thức lớn nhất nằm ở tính thực tế khi triển khai. Hệ sinh thái biểu diễn tại Việt Nam vẫn còn nhiều yếu tố chưa đồng bộ, từ điều kiện âm thanh tại các sự kiện, áp lực về thời lượng chương trình, cho tới thói quen sản xuất nội dung theo hướng an toàn của cả nghệ sĩ lẫn đơn vị tổ chức.

Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh (Ảnh: NVCC)

Trong nhiều trường hợp, hát nhép không hoàn toàn xuất phát từ sự thiếu chuyên nghiệp, mà là giải pháp tình thế để đảm bảo tổng thể chương trình. Bên cạnh đó, nếu áp dụng một cách cứng nhắc, quy định này có thể tạo áp lực lớn lên nghệ sĩ, đặc biệt là những người chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn live hoặc các chương trình mang tính giải trí cao, khi yếu tố trình diễn tổng hợp (vũ đạo, dàn dựng, hình ảnh) chiếm tỷ trọng lớn".

Từ đó, theo ông Minh đề xuất: "Hướng đi hợp lý không phải là cấm tuyệt đối, mà là từng bước nâng chuẩn: phân loại rõ các loại hình biểu diễn, có tiêu chí minh bạch cho từng format, đồng thời đầu tư tốt hơn vào hạ tầng kỹ thuật và đào tạo năng lực biểu diễn live cho nghệ sĩ. Khi những điều kiện nền tảng được cải thiện, việc giảm phụ thuộc vào hát nhép sẽ diễn ra một cách tự nhiên và bền vững hơn".

Từ kinh nghiệm nhiều năm tổ chức các chương trình ở cả Việt Nam và nhiều quốc gia, ông Kiki Trần phân tích thêm: "Dưới góc độ của một đơn vị sản xuất, việc tối ưu hóa và chuẩn bị hệ thống thiết bị đầy đủ và nghiêm túc phục vụ cho nghệ sĩ trình diễn live thì sẽ góp phần nâng cao giá trị chương trình hơn. Nhưng thực tế, để đầu tư thêm một khoản vào hệ thống âm thanh cũng như các khâu hậu kỳ cho phần âm nhạc cũng sẽ ảnh hưởng đến chi phí, ảnh hưởng đến bài toán tài chính của các đơn vị tổ chức sản xuất".

Sự chuyên nghiệp nằm ở chỗ minh bạch. Nếu là chương trình phục vụ mục đích ghi hình, hãy nói rõ. Nếu là đêm nhạc live, hãy để tiếng hát thật – âm thanh thật lên tiếng. Kiki Trần

Với khán giả bỏ tiền, bỏ thời gian và cả nhiều chi phí khác để tới thưởng thức một chương trình nghệ thuật, họ cần phải được tôn trọng, được nhận lại những tiết mục trình diễn “thật” chứ không phải chỉ là sự minh họa cho giọng hát được thu sẵn. Có ý kiến cho rằng, thị hiếu ngày nay của một bộ phận khán giả đang là “xem” ca nhạc, hướng tới các tiết mục đậm tính giải trí, hấp dẫn về mặt thị giác, được dàn dựng công phu, hoành tráng chứ không đòi hỏi quá khắt khe về giọng hát. Vì thế khi lộ hát nhép, nghệ sĩ cũng có phần được thông cảm. Nhưng khi sự yêu thương bị lạm dụng để trở nên dễ dãi thì cũng là lúc ca sĩ không còn trung thực với hoạt động biểu diễn mang lại cho mình tiền tài, danh tiếng. Sự phản ứng của dư luận với vấn nạn hát nhép đã có từ nhiều năm qua nhưng gần đây trở nên mạnh mẽ, quyết liệt. Thậm chí hát nhép bị coi là hành động lừa dối, coi thường khán giả nếu nghệ sĩ lạm dụng như một cách để lười biếng, che đậy sự yếu kém về năng lực chuyên môn.

Với những chương trình mà chúng tôi nỗ lực đưa nghệ sĩ Việt ra quốc tế, câu chuyện hát thật là vấn đề sống còn. Khi chúng tôi đứng ở những sân khấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand..., chúng tôi không chỉ mang theo một cá nhân, mà mang theo niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam. Mini concert Hương - Live in Tokyo của nữ ca sĩ Văn Mai Hương là một phần trong chuỗi sự kiện âm nhạc TKO Concert được tổ chức tại Nhật Bản với mong muốn đưa nghệ sĩ Việt, âm nhạc Việt ra quốc tế (Ảnh: Xin chào Entertainment) Khán giả kiều bào và khán giả quốc tế đánh giá chúng ta qua năng lực thực tế trên sân khấu: - Bạn không thể xuất khẩu & quảng bá văn hóa bằng những chiếc đĩa CD phát sẵn. - Sự thăng hoa, nội lực và bản lĩnh của nghệ sĩ khi hát thật cùng ban nhạc chính là “vũ khí” sắc bén nhất để chinh phục những thị trường khó tính, cũng là điều kiện duy nhất “chạm” được đến khán giả tại chỗ, và mang đến những trải nghiệm âm nhạc khó quên dành cho họ. Chúng tôi tin rằng chỉ có giọng hát thật, cảm xúc thật mới có đủ sức nặng để phá bỏ rào cản ngôn ngữ và đưa âm nhạc Việt Nam đi xa hơn. (Nhà sản xuất - Đạo diễn Kiki Trần)

