Cẩm nang Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Từ ngày 29-30/9, tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì) diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có 500 đại biểu đại diện cho trên 257 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó có 97 đại biểu đương nhiên (chiếm tỷ lệ 19,4%); 403 đại biểu chỉ định từ 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (chiếm tỷ lệ 80,6%).

Thành phần đại biểu dự Đại hội

- Độ tuổi: Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử là 97 đồng chí, trong đó: Tuổi trẻ (dưới 42 tuổi) đạt 2,06%; từ 42 đến 52 tuổi đạt 55,67%; trên 52 tuổi đạt 42,26%. Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Phùng Quốc Lập (sinh năm 1965) – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Đại biểu có tuổi đời nhỏ nhất là đồng chí Phan Thị Kim Hoa (sinh năm 1993) - Bí thư Đoàn xã Vạn Xuân.

Tổng số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử là 27 đồng chí, trong đó: Từ 42 đến 52 tuổi đạt 51,85%; trên 52 tuổi đạt 48,15%. Tỷ lệ cán bộ nữ đạt 14,81%.

- Chất lượng đại biểu: 100% các đồng chí đều có trình độ đại học trở lên; 100% các đồng chí có trình độ cao cấp hoặc cử nhân. Tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ đạt 6,18% (cao hơn yêu cầu tại Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị quy định là 5%).

Tỷ lệ cán bộ nữ đạt 17,52%. Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số đạt 26,8%.

Về công tác chuẩn bị nhân sự

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025 – 2030 bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định tại Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Kết luận số 150-KL/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới. Một trong những nét mới của cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 là có trên 6% cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ (Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị quy định là 5%). Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể:

- Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử là 97 đồng chí.

- Tổng số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử là 27 đồng chí.

- Tổng số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đủ tuổi tái cử 13 đồng chí.

Chủ đề, phương châm, nội dung Đại hội

- Đại hội xác định chủ đề là: Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Phương châm Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển

- Nội dung Chương trình Đại hội:

Ngày 29/9/2025, Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ thực hiện một số nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; bầu Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội; Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thông báo Quyết định thành lập các đoàn đại biểu và các tổ thảo luận; Đại hội tiến hành thảo luận theo Tổ và thảo luận tại hội trường.

Ngày 30/9/2025, Phiên chính thức Đại hội thực hiện các nội dung: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; khai mạc Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội; công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ; Công bố Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục thảo luận tại Đại hội. Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận và giải trình, tiếp thu vào Văn kiện Đại hội của tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại hội thông qua dự thảo và biểu quyết Nghị quyết Đại hội; bế mạc Đại hội.

Đại hội chính thức sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Nhóm PV