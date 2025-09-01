Camera giám sát nên lắp đặt ở chỗ nào trong nhà?

{title}
{publish}
{head}
Lắp đặt camera giám sát được xem là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để mọi người có thể bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của mình.
Tuy nhiên, việc chọn vị trí lắp đặt camera giám sát cũng rất quan trọng mà không phải ai cũng nắm bắt. Vậy đâu là những vị trí tốt nhất để lắp đặt camera giám sát cho gia đình nhằm tối ưu việc bảo vệ an ninh? Dưới đây là một số địa điểm mà người dùng được khuyến cáo lắp đặt camera an ninh.
Đặt ở cửa trước
Dữ liệu thống kê cho thấy phần lớn các vụ đột nhập xảy ra qua cửa trước, vì vậy không ngạc nhiên khi một trong những vị trí hàng đầu để lắp đặt camera giám sát chính là phía trên cửa trước. Camera nên được lắp đặt ở độ cao hợp lý để có thể quan sát toàn bộ lối vào, đồng thời cần có chức năng nhìn ban đêm. Nếu lối vào nằm ngoài trời, camera cũng nên có khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, gió.
Trong gara
Gara không chỉ là nơi để xe mà còn là nơi cất giữ nhiều tài sản giá trị như xe đạp và dụng cụ. Tuy nhiên, gara cũng là khu vực dễ bị đột nhập. Người dùng nên lắp camera giám sát ở vị trí có thể quan sát lối vào chính và lối vào phụ (nếu có). Một camera có góc nhìn rộng sẽ giúp chủ nhân theo dõi hiệu quả hơn.
Ở hành lang
Bên trong ngôi nhà, hành lang hoặc khu vực trung tâm là vị trí lý tưởng để lắp đặt camera giám sát. Từ đây, camera có thể quan sát nhiều phòng và đảm bảo an toàn cho cả ngôi nhà. Để bảo vệ sự riêng tư, người dùng nên chọn loại camera có khả năng che ống kính. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ, camera có tính năng phát hiện tiếng khóc sẽ là một lựa chọn hữu ích giúp người dùng theo dõi và chăm sóc trẻ em hiệu quả hơn.
Việc lắp đặt camera giám sát ở những vị trí này sẽ giúp người dùng tăng cường an ninh cho ngôi nhà và bảo vệ tài sản của mình một cách tốt nhất.
Nguồn vov.vn
baophutho.vn Xác định “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số” là một trong các nhiệm vụ đột phá của ngành Kiểm sát Phú Thọ năm 2025. VKSND...
Mã độc tống tiền mới PromptLock sử dụng AI để thay đổi hành vi theo thời gian thực nhằm tránh bị các công cụ bảo mật truyền thống phát hiện.
Huawei lần đầu giành vị trí cao nhất trên thị trường đồng hồ thông minh từ Apple trong quý II/2025, nhờ sự tăng trưởng bùng nổ tại Trung Quốc.
baophutho.vn Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do Chính phủ, Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, nhiều đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đã...
baophutho.vn Việc thiếu hụt điện thoại thông minh và kết nối internet không ổn định, thiếu kỹ năng số là nguyên nhân, cũng là thách thức đặt ra trong thực...
baophutho.vn “Thủ tục hành chính” (TTHC) từng là cụm từ gợi lên sự phức tạp, rườm rà và tốn thời gian. Nỗi e ngại này càng lớn hơn với người dân ở các vùng...
Google Dịch vừa bổ sung tính năng mới khiến công cụ này không chỉ còn đơn giản là công cụ hỗ trợ dịch thuật mà mọi người dùng trong gần hai thập kỷ qua nữa.