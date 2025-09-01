Camera giám sát nên lắp đặt ở chỗ nào trong nhà?

Lắp đặt camera giám sát được xem là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để mọi người có thể bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của mình.

Tuy nhiên, việc chọn vị trí lắp đặt camera giám sát cũng rất quan trọng mà không phải ai cũng nắm bắt. Vậy đâu là những vị trí tốt nhất để lắp đặt camera giám sát cho gia đình nhằm tối ưu việc bảo vệ an ninh? Dưới đây là một số địa điểm mà người dùng được khuyến cáo lắp đặt camera an ninh.

Đặt ở cửa trước

Dữ liệu thống kê cho thấy phần lớn các vụ đột nhập xảy ra qua cửa trước, vì vậy không ngạc nhiên khi một trong những vị trí hàng đầu để lắp đặt camera giám sát chính là phía trên cửa trước. Camera nên được lắp đặt ở độ cao hợp lý để có thể quan sát toàn bộ lối vào, đồng thời cần có chức năng nhìn ban đêm. Nếu lối vào nằm ngoài trời, camera cũng nên có khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, gió.

Trong gara

Gara không chỉ là nơi để xe mà còn là nơi cất giữ nhiều tài sản giá trị như xe đạp và dụng cụ. Tuy nhiên, gara cũng là khu vực dễ bị đột nhập. Người dùng nên lắp camera giám sát ở vị trí có thể quan sát lối vào chính và lối vào phụ (nếu có). Một camera có góc nhìn rộng sẽ giúp chủ nhân theo dõi hiệu quả hơn.

Ở hành lang

Bên trong ngôi nhà, hành lang hoặc khu vực trung tâm là vị trí lý tưởng để lắp đặt camera giám sát. Từ đây, camera có thể quan sát nhiều phòng và đảm bảo an toàn cho cả ngôi nhà. Để bảo vệ sự riêng tư, người dùng nên chọn loại camera có khả năng che ống kính. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ, camera có tính năng phát hiện tiếng khóc sẽ là một lựa chọn hữu ích giúp người dùng theo dõi và chăm sóc trẻ em hiệu quả hơn.

Việc lắp đặt camera giám sát ở những vị trí này sẽ giúp người dùng tăng cường an ninh cho ngôi nhà và bảo vệ tài sản của mình một cách tốt nhất.

Nguồn vov.vn