Thực hiện chính quyền 2 cấp ở xã Mai Châu:

Cán bộ nỗ lực, người dân hài lòng

Sau hơn 2 tháng rưỡi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, xã Mai Châu đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi đội ngũ cán bộ công chức nỗ lực vượt khó, người dân phấn khởi vì được phục vụ nhanh chóng và thân thiện...

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mai Châu được phục vụ nhanh chóng, thân thiện

Nỗ lực từng ngày của cán bộ cơ sở

Xã Mai Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Mai Châu, các xã Nà Phòn, Thành Sơn, Tòng Đậu và 5 xóm thuộc xã Đồng Tân. Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích tự nhiên 147,741 km2; dân số đạt 19.143 người. Đây là một trong những xã có quy mô diện tích lớn nhất tỉnh. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều xóm cách trung tâm xã hàng chục km, việc phục vụ người dân đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, thay vì để người dân phải đi xa, xã Mai Châu đã linh hoạt bố trí cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) xuống các địa bàn xa để trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Một trong 2 cán bộ được phân công về cơ sở Thành Sơn cách trung tâm xã trên 30km là anh Bùi Văn Đoàn. Hàng ngày, anh có mặt tại trụ sở UBND xã Thành Sơn cũ từ trước giờ làm việc để mở cửa, quét dọn, sắp xếp hồ sơ và chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiếp đón công dân. Sự tận tụy của anh đã giúp bà con yên tâm hơn khi đến thực hiện các giao dịch hành chính.

Sự tận tụy, nỗ lực phục vụ của đội ngũ cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mai Châu đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao

Theo đồng chí Nguyễn Phú Cường, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm PVHCC thì: mặc dù mô hình mới chỉ đi vào vận hành được hơn 2 tháng nhưng tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ xã đã có bước tiến rõ rệt. Đội ngũ cán bộ xác định phục vụ nhân dân là nhiệm vụ trung tâm. Không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà đội ngũ cán bộ xã luôn là người đồng hành, lắng nghe và chia sẻ khó khăn với người dân.

Chị Hà Thị Phương ở xóm Nà Chiềng đến Trung tâm PVHCC để làm thủ tục xác nhận cho con gái nhập học đại học được cán bộ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ nên hồ sơ hoàn thành nhanh chóng, chính xác. Chị Phương chia sẻ: Ở đây chúng tôi được giúp đỡ rất chu đáo, thủ tục được giải quyết nhanh gọn. Tôi cảm thấy rất yên tâm. Tương tự, chị Hà Thị Chung ở tổ dân phố Pom Coọng phấn khởi khi vừa nhận lại hồ sơ đất đai đã được xử lý đúng hạn.

Ở địa bàn xa hơn, ông Vì Văn Thưởng, một người dân xóm Nà Lụt kể: Mấy năm trước, làm thủ tục gì cũng phải đi xe máy mất cả buổi sáng mới lên đến trung tâm huyện. Giờ thì có cán bộ về tận đây, bà con đỡ vất vả nhiều.

Theo đánh giá, khảo sát bước đầu, chỉ số hài lòng của người dân khi đến thực hiện giao dịch hành chính tại Trung tâm PVHCC xã Mai Châu đạt mức 99%, cho thấy nỗ lực cải cách hành chính đang đi đúng hướng.

Đổi mới cách phục vụ: gần dân, sát dân hơn

Thống kê từ 1/7 đến 16/9/2025, Trung tâm PVHCC xã Mai Châu đã tiếp nhận 1.664 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 1.592 hồ sơ. Giải quyết xong trước hạn 1.155 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 429 hồ sơ; giải quyết quá hạn 8 hồ sơ do vướng mắc kỹ thuật từ hệ thống điện tử. Hiện còn 72 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Điều này cho thấy khối lượng công việc rất lớn, nhưng cán bộ vẫn nỗ lực tối đa để đảm bảo tiến độ, đồng thời chú trọng đến chất lượng phục vụ.

Để hỗ trợ người dân đến thực hiện các giao dịch hành chính, xã Mai Châu đã thành lập mô hình “Thanh niên hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính” một cách hiệu quả, chính xác

Để hỗ trợ người dân ở khu vực miền núi, trình độ tin học và công nghệ còn hạn chế, xã Mai Châu đã thành lập mô hình “Thanh niên hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính” do Đoàn thanh niên đảm nhận. Anh Lò Văn Chức, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã - Bí thư Đoàn xã cho biết: Do đặc thù là địa bàn miền núi nên xã vẫn còn một bộ phận người dân chưa quen với máy tính, điện thoại thông minh. Để hỗ trợ người dân, Đoàn thanh niên xã đã bố trí đoàn viên trực ngay tại Trung tâm PVHCC để giúp người dân đến thực hiện giao dịch hành chính kê khai, hướng dẫn thao tác. Với cách làm này, vừa hỗ trợ người dân, vừa tạo môi trường rèn luyện trách nhiệm cho thanh niên.

Những cố gắng, nỗ lực phục vụ của đội ngũ cán bộ xã đã được người dân ghi nhận bằng chỉ số hài lòng ở mức rất cao

Ngoài ra, UBND xã cũng đã công khai đường dây nóng, niêm yết rõ ràng tại 2 cơ sở tiếp nhận hồ sơ, tạo điều kiện để người dân giám sát, phản ánh kịp thời. Dù đạt kết quả tích cực, song xã Mai Châu vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Một số thủ tục hành chính. Đặc biệt trong lĩnh vực người có công, chưa thể xử lý trên hệ thống điện tử do thiếu quy trình nội bộ. Đăng nhập bằng định danh điện tử VNEID đôi lúc gặp lỗi, gây gián đoạn cho người dân. Trang thiết bị phục vụ như máy scan, máy photocopy, hệ thống lấy số thứ tự còn thiếu và đã cũ, cần sớm được đầu tư bổ sung. Dù vậy, theo đồng chí Nguyễn Phú Cường, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Mai Châu thì: Mục tiêu của xã là xây dựng nền hành chính phục vụ, coi sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Mạnh Hùng