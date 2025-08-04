Cán bộ xã miền núi Đạo Trù nỗ lực xây dựng chính quyền phục vụ

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị hành chính là xã Đạo Trù và xã Yên Dương, xã Đạo Trù mới có tổng diện tích tự nhiên 8.370ha, hơn 5.900 hộ dân với 24.500 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm 76% dân số. Trong giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc khắc phục những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, Đảng ủy, UBND xã Đạo Trù đã nhanh chóng sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp để tổ chức bộ máy mới vận hành trơn tru, thông suốt, toàn diện.

Đồng chí Lưu Văn Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù thường xuyên hỗ trợ cán bộ làm các thủ tục hành chính cho người dân nhanh, gọn.

Theo định hướng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tại Công văn số 03 của Ban Chỉ đạo Trung ương, đối với chính quyền địa phương cấp xã được định hướng về cơ cấu tổ chức, số lượng chức danh lãnh đạo, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, định hướng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã mới...

Nội dung định hướng về biên chế là chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để biên chế cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới. Có thể tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã khi sắp xếp.

Trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định của Chính phủ.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đạo Trù mới có 72 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được điều động về công tác. Trong đó, có 1 cán bộ cấp tỉnh; 33 cán bộ cấp huyện và 39 cán bộ của 2 xã Đạo Trù, Yên Dương trước đây.

Ngay sau khi có các quyết định thành lập xã, chỉ định nhân sự cấp ủy, chính quyền, Đảng ủy, UBND xã Đạo Trù đã sớm quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban xây dựng Đảng Đảng ủy; UBKT Đảng ủy; Phòng Văn hóa; Phòng Kinh tế; Văn Phòng HĐND và UBND xã; 3 đơn vị sự nghiệp công lập là: Trung tâm Phục vụ hành chính công; Ban Quản lý dự án và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương cũng như tiêu chuẩn, năng lực cán bộ, công chức, viên chức hiện nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã chủ động và bố trí xong đội ngũ cán bộ, người lao động tại các phòng, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, phù hợp với năng lực chuyên môn. Ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên UBND xã làm cơ sở, căn cứ triển khai công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Đồng thời, với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành các quy chế, quy định, UBND xã tập trung chỉ đạo, triển khai vận hành thông suốt, có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã; kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đảm bảo theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thường xuyên hỗ trợ người dân thao tác nộp hồ sơ trực tuyến

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, mặc dù đã cuối giờ làm việc buổi chiều nhưng chúng tôi thấy vẫn có rất đông công dân ngồi đợi làm các thủ tục hành chính. Anh Lưu Văn Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết, trước đây, anh đảm nhiệm vị trí Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tam Đảo, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, anh được điều động về công tác tại địa phương và được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tại môi trường làm việc mới, anh Hương đã sớm tiếp cận và bắt nhịp với công việc.

Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù có 6 cán bộ, công chức, trong đó, có 1 cán bộ từ huyện chuyển về, còn lại là công chức đảm nhiệm lĩnh vực địa chính, xây dựng, môi trường; tư pháp, hộ tịch của xã Đạo Trù và Yên Dương trước đây. 100% cán bộ của trung tâm có trình độ đại học. Thủ tục hành chính cấp xã hiện nay phải giải quyết tăng gấp nhiều lần so với trước đây và nhiều lĩnh vực khó, phức tạp như hộ tịch, đất đai, xây dựng...

Hơn nữa, trên địa bàn xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đa số người dân chưa tiếp cận công nghệ, do vậy, cán bộ trung tâm gặp nhiều khó khăn khi phải thường xuyên hỗ trợ người dân thao tác toàn bộ hồ sơ trực tuyến. Với sự hỗ trợ của cán bộ huyện được điều động về công tác và nỗ lực của bản thân, đội ngũ cán bộ của trung tâm đã dần bắt nhịp với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không chỉ nhanh chóng sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường nắm bắt tâm tư, kịp thời động viên, ổn định tư tưởng để người lao động yên tâm công tác. Chính việc củng cố niềm tin, tạo thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân.

Hoàng Nga - Dương Chung