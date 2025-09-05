Cận cảnh Tổ hợp gây nhiễu chống UAV do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo

Xuất hiện trong khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước, tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) - Phiên bản EMP nhận được nhiều sự quan tâm.

Đây là tổ hợp do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Tổ hợp tích hợp phân hệ xung điện từ có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định vị, gây nhiễu bằng sóng vô tuyến và chế áp bằng xung điện từ làm rơi phương tiện bay không người lái (UAV) của địch để bảo vệ các khu vực trọng yếu. Phân hệ xung điện từ được tích hợp trên xe tải quân sự, có khả năng triển khai, thu hồi nhanh chóng, thích hợp với tác chiến hiện đại.

Thành phần tổ hợp gồm: Trinh sát vô tuyến; ra-đa; quang điện tử; hệ thống gây nhiễu; hệ thống xung điện từ EMP; hệ thống chỉ huy điều khiển.

Một số thành phần của tổ hợp.

Phân hệ xung điện từ được tích hợp trên xe tải quân sự, có khả năng triển khai, thu hồi nhanh chóng.

Ngoài ra, phiên bản rút gọn của tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) cũng được trưng bày tại triển lãm. Hệ thống được tích hợp trên xe bán tải, thích hợp với tác chiến hiện đại.

