Cận cảnh Tổ hợp gây nhiễu chống UAV do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo

{title}
{publish}
{head}
Xuất hiện trong khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước, tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) - Phiên bản EMP nhận được nhiều sự quan tâm.
Đây là tổ hợp do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Tổ hợp tích hợp phân hệ xung điện từ có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định vị, gây nhiễu bằng sóng vô tuyến và chế áp bằng xung điện từ làm rơi phương tiện bay không người lái (UAV) của địch để bảo vệ các khu vực trọng yếu. Phân hệ xung điện từ được tích hợp trên xe tải quân sự, có khả năng triển khai, thu hồi nhanh chóng, thích hợp với tác chiến hiện đại.
Thành phần tổ hợp gồm: Trinh sát vô tuyến; ra-đa; quang điện tử; hệ thống gây nhiễu; hệ thống xung điện từ EMP; hệ thống chỉ huy điều khiển.
Đây là tổ hợp do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định vị, gây nhiễu bằng sóng vô tuyến và chế áp bằng xung điện từ làm rơi UAV của địch.
Một số thành phần của tổ hợp.
Phân hệ xung điện từ được tích hợp trên xe tải quân sự, có khả năng triển khai, thu hồi nhanh chóng.
Ngoài ra, phiên bản rút gọn của tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) cũng được trưng bày tại triển lãm. Hệ thống được tích hợp trên xe bán tải, thích hợp với tác chiến hiện đại.
Nguồn qdnd.vn
baophutho.vn Tòa án nhân dân khu vực 12, tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”...
baophutho.vn Ngày 17/9, Tòa án nhân dân tỉnh mở lại phiên xét xử vụ tranh chấp chia tài sản thừa kế mảnh đất 1.213m2, giữa 11 anh em ruột, ở xã...
baophutho.vn Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành...
baophutho.vn Xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng các cấp nói chung và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I nói riêng là...
baophutho.vn Ngày 17/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân tỉnh (Cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy...
baophutho.vn Sáng 17/9, Trường sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.
baophutho.vn Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhu cầu đi lại, lao động và học tập ở nước ngoài ngày càng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những con đường hợp pháp, được...