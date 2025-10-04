Cần tìm bệnh nhân mắc bệnh tâm thần

{title}
Bệnh nhân tên: Đỗ Chí Rồng - Sinh năm: 1988
Quê quán: Bình Phú, Phù Ninh, Phú Thọ
Bệnh nhân đang điều trị tại: Trung tâm điều dưỡng PHCN tâm thần Việt Trì,bệnh nhân trốn viện từ sáng ngày 01/10/2025.
Đặc điểm nhận dạng:Khi đi bệnh nhân mặc quần đùi, áo cộc. Cao khoảng 1m70, nặng 60kg.
Ai có thông tin gì liên hệ:
SĐT: 0917 681 335 (Chị Thảo).
0978 466 661 (Anh Sơn).
Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ !
