Cần tìm bệnh nhân mắc bệnh tâm thần

Bệnh nhân tên: Đỗ Chí Rồng - Sinh năm: 1988

Quê quán: Bình Phú, Phù Ninh, Phú Thọ

Bệnh nhân đang điều trị tại: Trung tâm điều dưỡng PHCN tâm thần Việt Trì,bệnh nhân trốn viện từ sáng ngày 01/10/2025.

Đặc điểm nhận dạng:Khi đi bệnh nhân mặc quần đùi, áo cộc. Cao khoảng 1m70, nặng 60kg.

Ai có thông tin gì liên hệ:

SĐT: 0917 681 335 (Chị Thảo).

0978 466 661 (Anh Sơn).

Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ !