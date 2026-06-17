Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ hệ thống điện trong mùa nắng nóng

Rạng sáng ngày 17/6/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH)khu vực Vĩnh Yên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân tại phường Vĩnh Phúc. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định do sự cố chập điện.

Cụ thể, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 17/6, tại hộ gia đình bà Vũ Thị Hoa, số nhà 58, đường Trần Quốc Tuấn, phường Vĩnh Phúc đã xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực Vĩnh Yên đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy. Đến 4 giờ 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khu vực phát hiện cháy bên trong căn nhà tại đường Trần Quốc Tuấn, phường Vĩnh Phúc.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ kho chứa đồ cũ của gia đình bị thiêu rụi. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường, tham gia dập tắt đám cháy.

Trước đó, vào hồi 19 giờ 20 phút ngày 6/5/2026, tại tổ dân phố Cao Sơn, phường Vĩnh Phúc cũng xảy ra một vụ cháy nhà dân. Đội CC&CNCH khu vực Vĩnh Yên đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của cả hai vụ cháy đều được xác định do chập điện tại khu vực ổ cắm điện trong nhà. Các vụ cháy liên quan đến ổ cắm điện thường xuất phát từ một số nguyên nhân như: Tiếp xúc lỏng lẻo gây phát sinh nhiệt và tia lửa điện; sử dụng quá tải do cắm nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc; chập mạch điện; thiết bị điện kém chất lượng; bụi bẩn, vật liệu dễ cháy tích tụ xung quanh gặp nguồn nhiệt dẫn đến bùng phát hỏa hoạn.

Nhiều đồ đạc, thiết bị bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi.

Nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống điện; kịp thời thay thế các ổ cắm, thiết bị điện có dấu hiệu hư hỏng như cháy xém, biến dạng, phát nhiệt bất thường hoặc phát ra tiếng nổ lách tách.

Đồng thời, cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả; duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở thường trực, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Theo lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Kim Liên