Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường lên Tam Đảo dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, dự báo lượng du khách về khu du lịch Tam Đảo tăng cao, kéo theo áp lực lớn đối với hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường đèo dốc quanh co. Trước thực tế đó, UBND xã Tam Đảo đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm soát phương tiện, giải tỏa hành lang và nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo kế hoạch, từ ngày 27-29/4, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân trên các tuyến trọng điểm như quốc lộ 2B, tỉnh lộ 302, tuyến Hợp Châu - Đồng Tĩnh và khu vực trung tâm xã. Đây là những trục giao thông huyết mạch dẫn lên khu du lịch Tam Đảo, thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm.

Lực lượng tham gia gồm Ban An toàn giao thông xã, Công an xã, cán bộ địa chính - xây dựng, trật tự đô thị và các thôn. Nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; tháo dỡ lều quán, mái che, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng trái phép, trả lại hành lang thông thoáng cho phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố hạ tầng, nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường lên Tam Đảo còn đến từ chính ý thức và kỹ năng của người điều khiển phương tiện. Tuyến Quốc lộ 2B, đặc biệt đoạn từ km13 - km24 được xác định là khu vực nguy hiểm nhất với hàng chục khúc cua tay áo liên tiếp, độ dốc lớn, nhiều điểm cua khuất tầm nhìn và vực sâu sát mép đường. Đây là cung đường “then chốt” mà mọi phương tiện đều phải đi qua khi lên - xuống núi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao nếu không làm chủ tốc độ và kỹ thuật lái xe đường đèo.

Quốc lộ 2B lên khu Du lịch Tam Đảo có nhiều khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 29/3 vừa qua, tại km20, Quốc lộ 2B đoạn qua thôn 2, xã Tam Đảo, xe ô tô khách 29 chỗ biển kiểm soát 29B-098.15 di chuyển từ khu du lịch xuống núi đã gặp nạn. Khi đang đổ đèo, phương tiện bất ngờ mất phanh, lao xuống taluy âm bên phải và rơi xuống vực sâu. Vụ tai nạn gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn khi lưu thông trên tuyến đường đèo Tam Đảo.

Từ thực tế trên, lực lượng chức năng khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là xe khách, xe hợp đồng chở nhiều người cần tuyệt đối tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và sử dụng số thấp khi xuống dốc. Việc rà phanh liên tục trong thời gian dài dễ dẫn đến hiện tượng “mất phanh” - nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường đèo.

Các biển thông báo, cảnh báo lái xe từ chân núi.

Đáng chú ý, UBND xã Tam Đảo đã có thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch thông tin tới các đoàn khách không sử dụng xe ô tô từ 30 chỗ ngồi trở lên di chuyển lên khu vực Tam Đảo núi. Ông Lâm Thanh Hà, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Tam Đảo cho biết: Trong thời gian từ ngày 29/4 đến hết ngày 30/5/2026, các phương tiện này sẽ bị cấm lưu thông lên núi và dừng tại khu vực chân núi nhằm giảm tải áp lực giao thông và hạn chế rủi ro.

UBND xã Tam Đảo khuyến cáo, trước mỗi hành trình, lái xe cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp, tay lái. Khi lưu thông trên đường đèo, cần quan sát biển báo, gương cầu tại các khúc cua, không vượt ẩu ở những đoạn khuất tầm nhìn, chủ động nhường đường tại các điểm hẹp.

Đối với du khách đi xe máy, cần đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không chở quá số người quy định, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện. Những người chưa có kinh nghiệm đi đường đèo nên cân nhắc lựa chọn phương tiện phù hợp hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp.

Biển báo giao thông được lực lượng chức năng bố trí dọc tuyến đường lên Tam Đảo.

Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết mưa, sương mù - đặc trưng của khu vực Tam Đảo, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng phù hợp, giữ khoảng cách an toàn để hạn chế rủi ro.

Cũng theo ông Lâm Thanh Hà, cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

Lái xe cần trang bị kỹ năng và kinh nghiệm khi đổ đèo.

Trong bối cảnh lượng du khách tăng mạnh, áp lực giao thông lớn, việc đảm bảo an toàn không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn phụ thuộc vào ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Mỗi tay lái vững vàng, kiểm tra kỹ thuật cẩn thận, tuân thủ luật giao thông chính là yếu tố quyết định để hành trình lên Khu du lịch Tam Đảo an toàn, trọn vẹn.

Kim Liên