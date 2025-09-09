Cảnh báo nguy hiểm từ những hoạt động tự phát tại lòng hồ Cánh Tạng

Chiều muộn cuối tháng Tám, khi mặt trời còn vương lại ánh đỏ phía sau dãy núi, lòng hồ Cánh Tạng trải ra như một tấm gương khổng lồ. Gió thổi rì rào qua triền đập, từng tốp trẻ nhỏ ríu rít ùa xuống nước. Không xa, vài chiếc thuyền gỗ nhỏ bơi ra giữa mặt hồ, mang theo tiếng cười nói rộn ràng của mấy thanh niên. Khung cảnh ấy gợi cảm giác thanh bình, nhưng ẩn sâu bên dưới là những mối hiểm nguy khó lường.

Nguy hiểm tiềm ẩn luôn rình rập từ những hoạt động tự phát như tắm hồ, bơi thuyền trên lòng hồ Cánh Tạng

Tai nạn thương tâm từ sự chủ quan

Ngày 19/8/2025, công trình hồ chứa nước Cánh Tạng xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ chính thức khánh thành và đưa vào vận hành. Đây là một trong những công trình thủy lợi quan trọng của tỉnh, có quy mô lớn với tổng dung tích chứa lên tới 91,3 triệu m3 nước, cao trình ngập nước đạt 88,75m, diện tích mặt nước ngập trải rộng khoảng 14km2.

Công trình không chỉ có ý nghĩa trong điều tiết nguồn nước, chống hạn, chống lũ mà còn tạo nên một cảnh quan mặt nước mênh mông giữa núi rừng. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi hồ đi vào vận hành, tại đây đã xuất hiện tình trạng người dân tự phát tổ chức tắm, bơi thuyền, câu cá, thậm chí chở khách tham quan du lịch trên mặt hồ.

Những hoạt động tưởng chừng vô hại ấy lại ẩn chứa nhiều hiểm nguy chết người. Điển hình vào chiều ngày 28/8/2025, tại khu vực lòng hồ Cánh Tạng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là ông Bùi Văn Toàn (SN 1979), trú tại xóm Trắng Đá xã Yên Phú.

Vào những buổi chiều, nhiều người dân bất chấp những cảnh báo nguy hiểm vẫn vô tư lên mái đập hồ Cánh Tạng để tắm

Theo nhân chứng kể lại: vào khoảng 17h20’, ông Toàn cùng một số người xuống tắm tại khu vực lòng hồ. Trong lúc tắm, ông bị đuối nước và chìm xuống vùng nước sâu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng Ban quản lý vận hành hồ chứa nước Cánh Tạng đã huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm. Đến 20h40’ cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu hàng chục mét nước.

Vụ việc đã khiến người dân địa phương bàng hoàng, nhưng đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm khi tự ý tắm và tham gia các hoạt động trên mặt hồ mà không có biện pháp đảm bảo an toàn.

Nhiều hoạt động tự phát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực, ngay từ khi hồ Cánh Tạng bắt đầu tích nước, nhiều người dân. Trong đó cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đã tập trung tại mái đập chính vào mỗi buổi chiều để tắm, nhất là trong những ngày nắng nóng. Không chỉ vậy, một số hộ dân còn tổ chức các hoạt động như bơi thuyền tham quan, đánh bắt cá, chở khách dã ngoại trên lòng hồ. Những hoạt động này diễn ra tự phát, không có trang thiết bị cứu hộ, không đảm bảo quy định an toàn. Trong khi đó, lòng hồ sâu, nước dâng nhanh, có nhiều xoáy ngầm nên nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn.

Không chỉ người lớn, nhiều trẻ em cũng theo ra tắm tại khu vực nước sâu nguy hiểm mà không mang theo trang, thiết bị cứu sinh

Chia sẻ về nỗi lo này, ông Trần Văn Nguyên, Giám đốc Ban quản lý vận hành hồ chứa nước Cánh Tạng, cho biết: Ngay sau khi công trình chính thức khánh thành, khu vực hồ chịu tác động của nhiều đợt mưa lớn, với lưu vực rộng tới 100 km2. Mực nước vì thế dâng cao rất nhanh, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm. Tuy vậy, một bộ phận người dân vẫn chủ quan, coi thường cảnh báo, tiếp tục tắm hồ, chèo thuyền, đánh bắt cá.

Ban quản lý hồ đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, cắm biển cảnh báo, thường xuyên nhắc nhở. Tuy nhiên, khi cán bộ có mặt thì người dân tạm dừng, nhưng lúc không ai giám sát thì mọi việc lại tái diễn. Hơn nữa, diện tích mặt nước tới 14 km2, xung quanh có nhiều bờ bãi tự phát do dân mở, nên công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi chỉ có thẩm quyền quản lý tại khu vực công trình đầu mối, đập phụ, còn các bến bãi tự phát thì không thể can thiệp trực tiếp.

Mái dập chính của hồ Cánh Tạng được nhiều người dân sống quanh khu vực xem là một “bến tắm”

Trao đổi xung quanh vấn đề này, lãnh đạo xã Yên Phú cũng xác nhận tình trạng trên. Theo đại diện UBND xã, thì do địa bàn rộng, nhiều hộ dân sống rải rác ven hồ, trong khi cán bộ công chức còn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ hành chính khác. Việc bố trí lực lượng để thường xuyên kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động tự phát tại hồ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi có cử tổ công tác đi tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, nhưng cũng không thể có mặt thường xuyên ở tất cả các bờ bến. Một số hộ dân còn chủ quan, bất chấp nguy hiểm. Đây là điều rất đáng lo ngại” một lãnh đạo xã chia sẻ.

Nơi mái đập cũng bị một số người dân coi là bến thuyền đưa đón khách thăm quan lòng hồ

Hồ Cánh Tạng là công trình thủy lợi trọng điểm, mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho khu vực. Tuy nhiên, sự chủ quan, thiếu ý thức của một bộ phận người dân đang biến nơi đây thành điểm tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn đuối nước. Để khắc phục tình trạng này, ngoài trách nhiệm của Ban quản lý và chính quyền địa phương thì quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân của người dân. Mỗi gia đình cần giáo dục con em tuyệt đối không tắm, bơi tại lòng hồ, không tham gia các hoạt động tự phát như chèo thuyền, đánh bắt cá trong vùng nước nguy hiểm.

Về phía cơ quan chức năng, cần tăng cường tuần tra, giám sát, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi tổ chức dịch vụ du lịch, chở khách tham quan trái phép trên hồ. Đồng thời, nên nghiên cứu phương án quy hoạch, cấp phép các điểm du lịch mặt nước an toàn trong tương lai để vừa khai thác được tiềm năng cảnh quan của hồ, vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra với ông Bùi Văn Toàn là lời cảnh báo nghiêm túc. Bởi hồ Cánh Tạng rộng lớn, mênh mông. Nhưng dưới mặt nước ấy luôn tiềm ẩn những hiểm nguy khó lường. Nếu không có sự thay đổi trong nhận thức và hành động, những tai nạn đau lòng hoàn toàn có thể tái diễn.

Mạnh Hùng