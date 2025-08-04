Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ thuế, giăng bẫy hộ kinh doanh cá thể

Thời gian gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các đối tượng lừa đảo công nghệ cao đã và đang nhắm vào các hộ kinh doanh cá thể. Đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực du lịch, lưu trú và ăn uống. Khi họ phải chuyển đổi mô hình theo quy định mới từ ngày 1/6/2025. Với thủ đoạn tinh vi, giả mạo cán bộ thuế, cán bộ Sở Tài chính, các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng chỉ qua một cuộc điện thoại, một ứng dụng giả mạo...

Mạo danh cán bộ thuế để “giăng bẫy”

Chị Hà Thị Tin, chủ hộ kinh doanh du lịch cộng đồng tại xóm Lác, xã Mai Hạ (tỉnh Hoà Bình cũ) vẫn chưa hết hoang mang sau cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Chi cục Thuế khu vực 1. Người này đề nghị được “hỗ trợ thủ tục đăng ký doanh nghiệp” và khéo léo dẫn dắt chị vào một quy trình hành chính nghe có vẻ hợp lý.

Tuy nhiên, nhờ từng tham dự buổi tuyên truyền do Công an địa phương tổ chức, chị Tin nhận ra đây có thể là một chiêu trò mạo danh, lừa đảo nên đã ngay lập tức ngắt kết nối. “Tôi nhớ lời cán bộ Công an dặn bất kỳ ai gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, số tài khoản, hay đề nghị tải ứng dụng lạ... đều phải nghi ngờ”, chị Tin chia sẻ.

Chị Hà Thị Tin thường xuyên được cán bộ Công an xã Mai Hạ tuyên truyền các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Giống như chị Tin, trường hợp của anh Trần Anh Tuấn, chủ Homestay Mơ Village tại xóm Mơ, xã Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình cũ) cũng không ngoại lệ. Gần đây, anh liên tục nhận được các cuộc gọi từ số lạ. Người gọi tự nhận là “cán bộ thuế” hướng dẫn quy trình sử dụng máy tính tiền, hóa đơn điện tử, kê khai thuế. Tuy nhiên, nhờ đã thực hiện đúng các quy định pháp luật và thấy những lời nói “có mùi lừa”, anh Tuấn quyết định chặn số ngay từ đầu.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/6/2025, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm trong các lĩnh vực như lưu trú, ăn uống, bán lẻ, vận tải... buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Đồng thời, thực hiện chế độ kế toán đầy đủ. Phải ghi sổ doanh thu, chi phí, quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kê khai và nộp thuế đúng hạn.

Trong lúc nhiều người dân còn lúng túng với thủ tục chuyển đổi mô hình, một số đối tượng xấu đã nhanh chóng nhảy vào đóng vai “cán bộ nhà nước” để giăng bẫy chiếm đoạt tài sản. Theo ghi nhận, chỉ trong hơn một tháng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 3 vụ lừa đảo dưới hình thức “hỗ trợ thủ tục đăng ký, thành lập doanh nghiệp” với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần 2 tỷ đồng.

Dính “bẫy lừa”, mất cả tỷ đồng

“Đau” nhất là anh Phạm Ngọc T. (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) chuẩn bị thành lập doanh nghiệp thì nhận cuộc gọi từ số 0912.284.092. Đối tượng xưng là “Vân”, cán bộ Sở KH&ĐT tỉnh, yêu cầu anh T. xác minh tài chính bằng cách chuyển tiền vào một tài khoản trùng với tên mình. Tưởng là tài khoản định danh, anh T. đã chuyển 1,366 tỷ đồng. Ngay sau khi chuyển, toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.

Tiếp đó, anh Vũ Mạnh T. (SN 1978, trú tại xã Hợp Lý) bị đối tượng giả danh cán bộ thuế gọi điện, yêu cầu xác thực tài khoản thuế cho doanh nghiệp. Tin lời, anh T. quét mã QR qua Zalo và truy cập vào ứng dụng ngân hàng theo hướng dẫn. Kết quả, sau khi hoàn thành việc xác thực, số tiền 590 triệu đồng trong tài khoản của anh lập tức “bốc hơi”.

Gần đây nhất, anh Trần Văn Q. (SN 1973, trú tại phường Vĩnh Yên) được một tài khoản Zalo tên “Nguyễn Huy Hoàng” tự xưng là nhân viên văn phòng Sở KH&ĐT gửi đường link và yêu cầu tải ứng dụng “thuế.apk”. Sau khi cài đặt và đăng nhập tài khoản ngân hàng, anh nhận được thông báo tài khoản của mình bị trừ số tiền 103 triệu đồng. Lúc này, anh mới biết mình vừa “sập bẫy” của bọn tội phạm lừa đảo.

Cán bộ Công an phường Hòa Bình tuyên truyền cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Theo Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao hiện nay đã chuyên nghiệp hóa từ kịch bản đến công cụ, thậm chí sử dụng các đầu số đẹp, tên tài khoản có tính thuyết phục cao, khiến người dân dễ sập bẫy chỉ trong vài phút thiếu cảnh giác.

Do vậy, khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, xác thực tài khoản, cài đặt ứng dụng hay cung cấp mã OTP, người dân phải tuyệt đối cảnh giác. Bất kỳ hành vi xác minh tài chính nào cũng không được thực hiện qua điện thoại hoặc MXH. Hãy xác minh lại qua các kênh chính thức hoặc đến trực tiếp cơ quan chức năng.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân và hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân như số CCCD, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại, MXH Zalo, Facebook. Không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không chính thống.

Chỉ sử dụng ứng dụng từ Google Play, App Store; không cài đặt file .apk từ đường dẫn lạ. Cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước yêu cầu chuyển tiền, xác minh tài chính, xác thực tài khoản... nếu không có xác minh rõ ràng. Thiết lập bảo mật 2 lớp, sử dụng mật khẩu mạnh để bảo vệ tài khoản MXH, ngân hàng điện tử. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, liên hệ ngay cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh là điều cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, minh bạch thuế, hướng tới hiện đại hóa. Tuy nhiên, nếu thiếu cảnh giác và thiếu hiểu biết thì sự chuyển đổi này sẽ trở thành “kẽ hở” cho các đối tượng tội phạm lợi dụng.

Người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cần phải tự trang bị cho mình kiến thức về an ninh mạng, quy trình hành chính chính thống và quan trọng hơn cả là cần tỉnh táo trong từng thao tác công nghệ. Bởi trong kỷ nguyên số, mất cảnh giác chính là... mất tiền.

Mạnh Hùng