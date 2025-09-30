Cao điểm phòng cháy, chữa cháy: Lan tỏa ý thức, nâng tầm hiệu quả

Từ ngày 1/8 đến 15/9, toàn tỉnh đã triển khai cao điểm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH). Đây là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng, vừa nhằm kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, vừa nâng cao ý thức, lan tỏa kỹ năng cần thiết trong toàn dân, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.

Trong thời gian cao điểm, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ cháy, trong đó có 36 vụ cháy cấp I và 1 vụ cháy cấp II. Đáng mừng là không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 441,36 triệu đồng. Các vụ việc đều được lực lượng chức năng kịp thời xử lý, không để lan rộng thành cháy lớn.

Từ những con số thống kê có thể thấy, nguy cơ cháy nổ vẫn luôn hiện hữu, đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cơ quan công an và chính quyền các cấp. Thời gian qua, với vai trò nòng cốt, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng. Chỉ trong hơn một tháng, đơn vị đã tham mưu, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 32 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và báo cáo về công tác PCCC&CNCH. Những văn bản này trở thành cơ sở quan trọng để các địa phương tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ từ việc kiểm tra, giám sát đến tuyên truyền, huấn luyện. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại nhiều công an cấp xã như phường Âu Cơ; các xã: Xuân Lãng, Bình Nguyên, Đông Thành, Bình Xuyên, qua đó kịp thời chấn chỉnh, nâng cao năng lực cho lực lượng cơ sở.

Chương trình trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người dân.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC&CNCH, các hoạt động đã diễn ra sôi nổi và thiết thực. Toàn tỉnh tổ chức 86 buổi tuyên truyền cho 4.707 người tham dự, đồng thời mở 44 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 3.381 học viên là lực lượng cơ sở. Việc tập huấn không chỉ trang bị kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn mà còn tạo thói quen ứng xử an toàn trong đời sống và sản xuất. Đây là bước đi căn cơ nhằm hình thành “lá chắn” vững chắc từ mỗi hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.

Người dân được trang bị kỹ năng cần thiết nhằm xử lý hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Phong trào toàn dân tham gia PCCC cũng tiếp tục được duy trì và phát triển. 100% đội dân phòng tại các khu dân cư được củng cố, kiện toàn; 100% cơ sở thuộc diện bắt buộc đều đã thành lập, duy trì đội PCCC cơ sở. Nhiều mô hình tự quản như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” ngày càng phát huy hiệu quả, mang tính cộng đồng cao, góp phần nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống bất ngờ. Trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã hướng dẫn địa phương củng cố, kiện toàn 297 đội dân phòng với 3.058 thành viên. Đây là lực lượng trực tiếp tại cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, xử lý ban đầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Song song với công tác tuyên truyền, việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh, thể hiện sự kiên quyết của chính quyền và lực lượng công an. Phòng PC07 tổ chức 395 lượt kiểm tra an toàn PCCC, xử phạt 42 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 662,5 triệu đồng. UBND cấp xã cũng tổ chức 1.817 lượt kiểm tra, qua đó phát hiện và xử phạt 243 trường hợp vi phạm, số tiền phạt hơn 497,1 triệu đồng. Việc xử lý không chỉ nhằm răn đe, chấn chỉnh các cơ sở còn lơ là, chủ quan, mà quan trọng hơn là tạo sự công bằng, minh bạch, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong toàn xã hội.

Công tác kiểm tra, đánh giá được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh triển khai thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Công tác rà soát, điều tra nguyên nhân cháy nổ cũng được chú trọng. Trong thời gian cao điểm, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ nguyên nhân của 33 vụ cháy, 4 vụ còn lại đang tiếp tục điều tra. Cùng với đó, công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra liên ngành đối với những cơ sở có nguy cơ cao như nơi bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, cơ sở khai thác khoáng sản và địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa – xã hội. Đây là những điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ, nếu được kiểm soát tốt sẽ giảm thiểu tối đa rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý trong đợt cao điểm là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý PCCC&CNCH. Hệ thống phần mềm khai báo dữ liệu đã được triển khai đồng bộ, giúp công tác theo dõi, giám sát và quản lý cơ sở khoa học, thuận tiện hơn. Đây là bước chuyển mình quan trọng, thể hiện sự quyết tâm hiện đại hóa lực lượng, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Nhìn tổng thể, đợt cao điểm từ 1/8 đến 15/9 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Nếu như trước đây, nhiều người dân còn tâm lý chủ quan, cho rằng cháy nổ là sự cố “hiếm gặp” thì nay ý thức phòng ngừa đã được nâng lên, kỹ năng xử lý sự cố dần trở thành thói quen thường trực. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong việc đầu tư, duy trì hệ thống phòng cháy, bố trí lực lượng cơ sở và thực hiện các quy định pháp luật. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường sống và sản xuất an toàn, ổn định, phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Lê Minh