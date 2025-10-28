Cấp ủy, chính quyền xã Lâm Thao đối thoại với Nhân dân

Ngày 28/10, xã Lâm Thao tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã báo cáo nhanh kết quả về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch, đời sống Nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững.

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tập trung vào những vấn đề thiết thực tại cơ sở như: Đề nghị nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, không đảm bảo đi lại an toàn; cải tạo, nạo vét, kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng để bảo đảm nước tưới tiêu; bổ sung các hạng mục cần thiết cho nhà văn hóa thôn; tiếp tục quan tâm đến vấn đề môi trường khu dân cư, nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, nước sạch để người dân sử dụng.

Tập trung quy hoạch các chợ dân cư trên địa bàn, tránh họp tràn ra đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; tình trạng lợi dụng tự do tín ngưỡng, tập trung đông người, mở nhạc to, hóa vàng nhiều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Có quy hoạch về nghĩa trang Nhân dân. Các vấn đề an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cổng trường học. Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, bắt cóc online gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoang mang dư luận...

Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo xã Lâm Thao tiếp thu, trực tiếp trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quang Anh nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại là cơ hội để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh nhằm bảo đảm quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đảng uỷ, HĐND, UBND xã luôn quan tâm tới các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, ANQP trên địa bàn xã. Trong đó, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị, chất lượng cao.

Tiếp tục đầu tư về hạ tầng kinh tế nông nghiệp, nâng cao vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp, áp dụng tiến bộ KHKT, xây dựng các vùng chuyên canh, thục hiện thắng lợi mục tiêu về phát triển kinh tế nông nghiệp. Quan tâm ưu tiên đưa vào dự án nâng cấp giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương; đầu tư công các công trình như tu bổ, nâng cấp các nhà văn hoá thôn; quan tâm các vấn đề an sinh xã hội...

Các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Thường trực Đảng uỷ tổng hợp tiếp thu và giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải quyết nhằm tháo gỡ những khó khăn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đồng thời thông báo kết luận những nội dung đã được trả lời, giải quyết tại hội nghị để Nhân dân được biết và giám sát kết quả tiếp thu, chỉ đạo giải quyết.

