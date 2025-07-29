Cặp VĐV Phú Thọ giành “cú đúp Vàng” tại Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á 2025

{title}
Đội tuyển Wushu trẻ Việt Nam vừa khép lại Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á năm 2025 diễn ra tại Trung Quốc với thành tích giành 2 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng. Trong đó, có “cú đúp” Huy chương Vàng và Huy chương Đồng của cặp đôi VĐV thuộc biên chế của thể thao Đất Tổ là Nguyễn Khắc Lê Hoàng và Chu Tuệ Anh.
VĐV Chu Tuệ Anh ( đứng giữa) trên bục nhận Huy chương Vàng nội dung Thái cực quyền.
VĐV Chu Tuệ Anh đã có giải đấu xuất sắc tại Trung Quốc.
Trong số 4 Huy chương mà cặp đôi VĐV Phú Thọ đạt được có 1 Huy chương Vàng nội dung Thái cực quyền, 1 Huy chương Đồng nội dung Thái cực quạt nhóm nam A của Nhà vô địch Thế giới năm 2024 Nguyễn Khắc Lê Hoàng. 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng còn lại thuộc về VĐV Chu Tuệ Anh cũng ở nội dung Thái cực quyền và Thái cực kiếm nhóm B nữ.
Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho VĐV Nguyễn Khắc Lê Hoàng (đứng giữa) ở nội dung Thái cực quyền.
Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á năm 2025 thuộc chương trình thi đấu chính thức của Liên đoàn Wushu châu Á, quy tụ nhiều VĐV trẻ xuất sắc hàng đầu đến từ các quốc gia, Vùng lãnh thổ ở châu Á tham gia tranh tài.
Nhà vô địch Thái cực quyền, Thái cực kiếm thế giới năm 2024 tiếp tục duy trì được phong độ tốt tại giải đấu năm nay.
Thành tích ấn tượng giành được tại giải năm nay sẽ tiếp thêm sự tự tin, tinh thần và bản lĩnh thi đấu để Nguyễn Khắc Lê Hoàng và Chu Tuệ Anh tiếp tục rèn luyện và toả sáng tại những giải đấu quốc tế quan trọng trong thời gian tới mà trước mắt là góp mặt trong thành phần Đội tuyển quốc gia tranh tài tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.
