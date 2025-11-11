Cậu bé 12 tuổi kể chuyện Vua Lê Đại Hành giành quán quân MC Nhí toàn quốc 2025

Văn Đình Minh Phú, 12 tuổi, đã vượt qua hàng nghìn thí sinh trên khắp cả nước để giành ngôi Quán quân Cuộc thi MC Nhí toàn quốc 2025, sân chơi tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng dẫn chương trình nhỏ tuổi có chủ đề “Thanh âm Tổ quốc”.

Năm nay, chương trình mang chủ đề “Thanh âm Tổ quốc”, đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển của sân chơi tìm kiếm tài năng dẫn chương trình nhỏ tuổi.

Ở vòng thi cuối cùng, Minh Phú gây ấn tượng mạnh khi kể lại câu chuyện về Vua Lê Đại Hành – vị anh hùng giữ yên bờ cõi, mở rộng giao bang và đặt nền móng cho quốc gia thịnh trị. Với phong thái tự tin, giọng nói rõ ràng và cảm xúc truyền tải chân thành, phần thể hiện của em được ban giám khảo đánh giá cao cả về kỹ năng dẫn chương trình lẫn chiều sâu nội dung.

Chia sẻ sau khi nhận giải, Minh Phú nói: “Dù chỉ có vài ngày chuẩn bị cho phần thi, em rất vui và tự hào khi được kể về Vua Lê Đại Hành – người anh hùng đã giữ yên bờ cõi và mở rộng giao bang. Em hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng để mọi người thêm yêu và trân trọng lịch sử dân tộc”.

Cuộc thi năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ 21 gương mặt nhí xuất sắc nhất toàn quốc. Các thí sinh thể hiện khả năng dẫn dắt, ứng biến và biểu cảm qua phần thi “Tái hiện 21 vị anh hùng lịch sử”. Mỗi thí sinh hóa thân thành một nhân vật, kể lại những chiến công, câu chuyện và giá trị tinh thần của cha ông. Những phần thi như “Bà Triệu”, “Mai Hắc Đế”, “Ngô Quyền”, “Trần Quốc Toản”, “Võ Nguyên Giáp”, “Nguyễn Văn Trỗi”... được thể hiện sinh động, mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả.

Ban giám khảo gồm những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình như MC Thanh Mai (Trưởng Ban tổ chức), MC Lê Anh, MC Đan Lê, MC Thanh Hằng (Chị “Kính Hồng”), MC Ngân Hà, nhà báo Bùi Việt Cường, nhà báo Ngô Bá Lục và đạo diễn Ninh Quang Trường.

Trải qua hành trình 15 năm hình thành và phát triển, MC Nhí toàn quốc đã trở thành sân chơi uy tín, góp phần phát hiện nhiều tài năng trẻ cho lĩnh vực dẫn chương trình.

Theo MC Thanh Mai, điều khiến cuộc thi năm nay đặc biệt là khả năng kết nối cảm xúc của các thí sinh: “Các em không chỉ có giọng nói truyền cảm mà còn biết cách truyền tải cảm xúc, tạo sự kết nối chân thật với người nghe. Đây chính là yếu tố quan trọng để trở thành những MC chuyên nghiệp trong tương lai”.

Nhà báo Ngô Bá Lục nhận định: “Cuộc thi đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc qua từng câu chuyện lịch sử được các em thuyết trình đầy cảm xúc”.

Bên cạnh ngôi vị Quán quân của Minh Phú, Vũ Nhật Thủy Tiên, Nghiêm Đình Bảo Nghi, Phạm Trung Dũng, Nguyễn Hoàng Minh Anh, Nguyễn Ngọc Gia Hân và Nguyễn Phó Tường Vy giành danh hiệu Á quân. Ba thí sinh Ma Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Minh Ngọc và Lê Khánh Ngọc nhận giải Quý quân.

Nguồn vov.vn