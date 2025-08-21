Cầu Chăm xuống cấp, người dân bất an

Cầu Chăm trên địa bàn phường Thống Nhất - cây cầu huyết mạch nối đường An Dương Vương lên dốc Cun, quốc lộ 6 đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân khi lưu thông qua.

Được xây dựng từ lâu, sau nhiều lần tu sửa, cầu Chăm hiện nay bộc lộ nhiều hư hỏng nặng. Mặt cầu chi chít “ổ voi, ổ gà”; 2 đầu cầu bị xói lở nghiêm trọng. Đường dẫn vào cầu cũng trong tình trạng tương tự với nhiều điểm lún sụt, bong tróc, tạo thành những vũng nước lớn, gây mất an toàn giao thông. Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn bởi lưu lượng phương tiện qua lại đông, đặc biệt là các xe tải nặng hoạt động liên tục.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, người dân tổ 7, phường Thống Nhất bức xúc cho biết: "Cầu đã hỏng nhiều năm. Mỗi lần xe tải nặng qua là cả nhà cảm nhận được sự rung chuyển. Nhiều người đi xe máy đã bị ngã vì sập ổ gà". Khu vực này còn thường xuyên trong tình trạng bụi đất mịt mù, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Được biết, cầu Chăm đã được cơ quan chức năng đưa vào danh mục cầu yếu từ năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Trước thực trạng khu vực cầu đang trở thành một “điểm đen giao thông”, người dân địa phương mong muốn các cấp chính quyền sớm có giải pháp cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới cầu để đảm bảo an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại khu vực cầu Chăm ngày 21/8/2025

Lê Chung