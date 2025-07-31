Cầu phao Phong Châu hoạt động từ 12 giờ ngày 31/7

{title}
{publish}
{head}
Sau nhiều ngày phải dừng vận hành cầu phao do ảnh hưởng của mưa bão, từ 12 giờ hôm nay (31/7), Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh sẽ tiếp tục vận hành cầu phao để phục vụ người dân qua sông.
Lữ đoàn 249 nối lại cầu phao Phong Châu.
Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng Phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết: Hiện nay, mực nước và lưu tốc dòng chảy tại khu vực cầu Phong Châu đã về mức an toàn, đảm bảo điều kiện để vận hành cầu phao. Lữ đoàn 249 đang khẩn trương thực hiện nối lại cầu phao Phong Châu, dự kiến bảo đảm giao thông qua cầu từ 12 - 21 giờ ngày 31/7. Từ ngày mai (1/8), cầu phao sẽ hoạt động từ 5 - 21 giờ; sau 21 giờ, đơn vị vận hành tổ chức cắt cầu để bảo quản, bảo dưỡng các đốt cầu, xử lý rác và tạo điều kiện để các phương tiện đường thủy trong khu vực lưu thông.
Trường Quân
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Những ngày tháng Tám, không khí trên đại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng gay...
baophutho.vn Ngày 30/7, đồng chí Nguyễn Phi Long - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu...
baophutho.vn Trong 2 ngày 29-30/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng...
baophutho.vn Chiều 30/7, Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
baophutho.vn Ủy ban nhân dân xã An Bình (Hòa Bình cũ) vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Bùi Văn Duyên vì hành vi vận...
baophutho.vn Ngày 29/7, Tổ công tác số 10 của tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra tình hình hoạt...