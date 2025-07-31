Phú Thọ 24h
Cầu phao Phong Châu hoạt động từ 12 giờ ngày 31/7

Sau nhiều ngày phải dừng vận hành cầu phao do ảnh hưởng của mưa bão, từ 12 giờ hôm nay (31/7), Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh sẽ tiếp tục vận hành cầu phao để phục vụ người dân qua sông.

Lữ đoàn 249 nối lại cầu phao Phong Châu.

Lữ đoàn 249 nối lại cầu phao Phong Châu.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng Phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết: Hiện nay, mực nước và lưu tốc dòng chảy tại khu vực cầu Phong Châu đã về mức an toàn, đảm bảo điều kiện để vận hành cầu phao. Lữ đoàn 249 đang khẩn trương thực hiện nối lại cầu phao Phong Châu, dự kiến bảo đảm giao thông qua cầu từ 12 - 21 giờ ngày 31/7. Từ ngày mai (1/8), cầu phao sẽ hoạt động từ 5 - 21 giờ; sau 21 giờ, đơn vị vận hành tổ chức cắt cầu để bảo quản, bảo dưỡng các đốt cầu, xử lý rác và tạo điều kiện để các phương tiện đường thủy trong khu vực lưu thông.

Trường Quân


Trường Quân

