Cây thanh long đổi đời ở An Nghĩa

Giống như bao nông dân khác, anh Lê Quang Đạo ở khu Thắng Lợi, xã An Nghĩa từng gắn bó với cây ngô và các loại rau màu trên mảnh đất của mình. Cuộc sống tuy ổn định nhưng thu nhập không cao, khiến anh luôn trăn trở tìm hướng đi mới. Cách đây 5 năm, trong một lần tình cờ tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ, anh đã nhận thấy tiềm năng lớn của loại cây ăn quả này. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và so sánh với các cây trồng khác, anh quyết định mạo hiểm, chuyển đổi toàn bộ 1 ha đất gia đình sang trồng thanh long.

Vườn thanh long của anh Đạo mỗi năm cho thu nhập 200- 300 triệu đồng

Sau 3 năm kiên trì chăm sóc, vườn thanh long của anh bắt đầu cho thu hoạch. Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, anh Đạo đã tham gia vào Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà, cùng bà con xây dựng một mô hình sản xuất bền vững.

Việc chuyển đổi từ cây trồng truyền thống sang thanh long đã mang lại thành công ngoài mong đợi cho nhiều hộ nông dân ở xã An Nghĩa. Điển hình là mô hình của anh Đạo, vườn thanh long của anh và các thành viên HTX có thể cho thu hoạch từ 20 đến 30 tấn quả mỗi năm, mang lại doanh thu lên đến 500 - 600 triệu đồng. Sau khi trừ đi chi phí đầu tư ban đầu khoảng 100 - 200 triệu đồng, lợi nhuận ròng có thể đạt từ 300 triệu đồng/năm trở lên.

Thành công này không chỉ đến từ năng suất cao mà còn nhờ vào sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên. HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà đã xây dựng một nhóm Zalo để mọi người trao đổi kinh nghiệm, cập nhật giá cả, thời điểm thu hoạch và cách phòng trừ sâu bệnh. Kênh thông tin này giúp giá bán được giữ ổn định và đảm bảo quyền lợi cho nông dân, tạo nên sự tin tưởng và gắn kết trong cộng đồng.

Cây Thanh Long đã giúp nhiều dân ở xã An Nghĩa đổi đời

Bà Trần Thị Thếp, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà cho biết: Hiện tại, HTX có 7 thành viên và 20 hộ liên kết canh tác trên diện tích trên 21ha cây thanh long. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu thanh long, HTX đã đề ra một quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Bà con được khuyến khích sử dụng phân vi sinh thay vì phân bón đơn, một phần nhờ sự hỗ trợ từ tỉnh. Việc sử dụng phân vi sinh không chỉ giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất mà còn đảm bảo sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường.

Tương tự, việc phun thuốc cũng tuân thủ nguyên tắc sinh học, chỉ phun phòng ngừa trước thời kỳ ra hoa và tuyệt đối không phun vào thời điểm sắp thu hoạch, đảm bảo quả thanh long hoàn toàn sạch. HTX thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật về chăm sóc cây, tỉa hoa để quả đều, và nhận biết các loại bệnh phổ biến như đốm trắng. Nhờ vào nhóm Zalo, khi có một hộ phát hiện bệnh, thông tin sẽ được chia sẻ ngay lập tức để cả nhóm chủ động phun phòng kịp thời.

Với những thành công ban đầu, HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà đang tiếp tục định hướng phát triển bền vững cây thanh long với chất lượng cao. Mục tiêu không chỉ là mở rộng diện tích mà còn tập trung vào việc đảm bảo chất lượng trái cây luôn đạt chuẩn đưa ra thị trưởng xuất khẩu.

Việt Lâm