Chăm lo, bảo vệ để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, phát triển toàn diện

Chiều 25/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ trẻ em. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026; thảo luận các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật; triển khai phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong công tác bảo vệ trẻ em.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em bằng việc ban hành hàng loạt các chủ trương, chính sách với 61 văn bản trực tiếp gắn với trẻ em. Các cấp, ngành nỗ lực thực hiện, đảm bảo quyền cơ bản tốt nhất cho trẻ em với trên 50.000 tỷ đồng mỗi năm được đầu tư để xây dựng trường học, triển khai các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em... Việc hợp tác quốc tế bảo vệ trẻ em được tăng cường.

Trên cơ sở phân tích 7 tồn tại, hạn chế, Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần thay đổi nhận thức, xác định việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Triển khai hiệu quả việc đưa Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đi vào thực tiễn để chăm lo cho trẻ em. Căn cứ tình hình cụ thể, mỗi địa phương phải đưa việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em gắn với các kế hoạch, chỉ tiêu phát triển.

Hoàn thiện thể chế, chính sách về quyền trẻ em; chuyển từ bị động sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho trẻ em ngay từ gia đình, cộng đồng, nhất là trên môi trường mạng. Tăng cường các nguồn lực đầu tư và hợp tác quốc tế. Toàn Đảng, toàn dân phải có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ để 25 triệu trẻ em trên toàn quốc được sống trong môi trường an toàn, phát triển toàn diện, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Gia Thái - Tạ Thanh