Chăm lo toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số

Nằm trên địa bàn phường Phú Thọ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Phú Thọ là nơi học tập, rèn luyện và sinh hoạt của hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số đến từ các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Phú Thọ cũ. Nơi đây, học sinh được chăm lo chu đáo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, để yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành. Từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, từng phòng nội trú gọn gàng, từng tiết học nền nếp... là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và ngành Giáo dục đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường phổ thông DTNT tỉnh Phú Thọ đầu tư đầy đủ trang thiết bị dạy học, giúp học sinh có môi trường học tập tốt, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội

Trường phổ thông DTNT tỉnh Phú Thọ được xác định là cơ sở giáo dục chuyên biệt, có nhiệm vụ nuôi dưỡng, đào tạo học sinh dân tộc thiểu số. Năm học 2025–2026, nhà trường có 16 lớp với 549 học sinh thuộc 11 dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là dân tộc Mường. Những năm học qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT cùng chính quyền địa phương, nhà trường không ngừng được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sinh hoạt. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được kiện toàn, đồng bộ về chuyên môn và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Công tác tổ chức nội trú được nhà trường đặc biệt coi trọng. Hệ thống ký túc xá, bếp ăn, khu sinh hoạt chung được bố trí khoa học, sạch sẽ, đáp ứng điều kiện sinh hoạt lâu dài cho học sinh. Nhà trường xây dựng thời gian biểu hợp lý theo từng khung giờ; phân công cán bộ quản lý, giáo viên trực 24/24 giờ; thành lập đội tự quản để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện nề nếp cho học sinh. Đặc biệt, chính sách học bổng, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi học sinh được hưởng học bổng bằng 80% mức lương cơ sở (tương đương 1.870.000 đồng/tháng). Toàn bộ số học bổng được nhà trường sử dụng để tổ chức bữa ăn cho học sinh với mức chi bình quân 62.400 đồng/ngày, gồm ba bữa chính và chi phí chất đốt. Các bữa ăn được xây dựng thực đơn theo tuần, không trùng lặp món, bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp với khẩu vị và thể trạng học sinh.

Vào giờ cơm trưa, khi tiếng kẻng vang lên, học sinh nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn về khu nhà ăn. Mỗi mâm cơm có sáu em ngồi quây quần, vừa ấm cúng, vừa trật tự, tạo sự gắn bó thân thiện. Món ăn được bày biện sạch sẽ, khẩu phần hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng. Cô Phí Thị Mai Hương – Phó Hiệu trưởng phụ trách nội trú cho biết: Tổ nuôi dưỡng của trường gồm những nhân viên có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, phục vụ ba bữa ăn mỗi ngày. Thực đơn thay đổi theo tuần, công khai trên trang Website của trường và có sự giám sát của phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và học sinh trực tuần. Công tác an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, quy trình chế biến được giám sát từ khâu nhập đến chế biến, định lượng... Bữa ăn đủ đầy, không khí ấm áp giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện.

Bữa ăn trưa của học sinh Trường phổ thông DTNT tỉnh Phú Thọ

Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo ăn uống, Trường phổ thông DTNT tỉnh Phú Thọ còn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, kết hợp hài hòa giữa dạy chữ, dạy người và rèn luyện kỹ năng sống. Học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa – văn nghệ, thể thao, giáo dục kỹ năng, qua đó hình thành lối sống tích cực, ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Em Trần Thị Việt Phương - học sinh lớp 11A1 – chia sẻ: “Chúng em được chăm sóc chu đáo từ ăn uống, nghỉ ngơi đến học tập. Thực đơn thay đổi từng ngày, món ăn ngon, đủ dinh dưỡng. Các thầy cô, cô nuôi rất thân thiện và gần gũi, tạo cho chúng em cảm giác như ở nhà. Em rất biết ơn và sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ công lao của thầy cô và gia đình.”

Nhờ tổ chức tốt công tác nội trú, đời sống học sinh được ổn định, sĩ số học sinh được duy trì vững chắc, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao. Hằng năm, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 80%; nhiều em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

Những kết quả tích cực của Trường phổ thông DTNT tỉnh Phú Thọ không chỉ phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo mà còn là minh chứng cụ thể cho hiệu quả của các chủ trương, chính sách dân tộc trong lĩnh vực GD&ĐT. Trong hành trình bồi dưỡng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngôi trường đã và đang tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của mình, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Anh Thơ