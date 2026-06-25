Chăn nuôi quy mô lớn - động lực tăng trưởng mới của Phú Thọ

Việc hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực dồi dào hơn và nhiều lợi thế được cộng hưởng. Trong bức tranh phát triển đó, nông nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Đáng chú ý, ngành chăn nuôi đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ khi hàng loạt dự án quy mô lớn được triển khai, hình thành các chuỗi sản xuất hiện đại, từng bước đưa Phú Thọ trở thành trung tâm sản xuất, chế biến thực phẩm của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Những “đại dự án” tạo sức bật cho ngành chăn nuôi

Tổ hợp chăn nuôi bò thịt có quy mô 10.000 con do liên doanh giữa Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản và Tập đoàn Vinamilk Việt Nam đầu tư tại Phú Thọ.

Lợi thế về quỹ đất, hạ tầng và vị trí kết nối đang đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao. Xu hướng phát triển hiện nay là hình thành các tổ hợp chăn nuôi quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ, qua đó nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường.

Thực tế, nhiều dự án quy mô lớn đã và đang đi vào hoạt động hiệu quả, tạo nền tảng cho quá trình chuyển dịch từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi công nghiệp, hiện đại.

Tiêu biểu là tổ hợp trang trại và nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo do liên doanh giữa Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản và Tập đoàn Vinamilk Việt Nam đầu tư tại Phú Thọ. Sau hơn một năm vận hành, tổ hợp hoạt động ổn định và tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư. Với tổng vốn 1.670 tỷ đồng trên diện tích hơn 75 ha, tổ hợp gồm trang trại chăn nuôi 10.000 con bò và nhà máy chế biến thịt bò công suất từ 70 đến 100 con mỗi ngày, tương đương khoảng 10.000 tấn sản phẩm mỗi năm.

Đây là tổ hợp chăn nuôi, chế biến thịt bò khép kín quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển dịch từ sản xuất nguyên liệu sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị ngành chăn nuôi của Phú Thọ.

Không dừng lại ở những dự án đã và đang triển khai, Phú Thọ tiếp tục đón làn sóng đầu tư mới vào lĩnh vực chăn nuôi. Hiện, tỉnh có hơn 10 dự án chăn nuôi quy mô lớn đang trong quá trình xin chủ trương đầu tư hoặc mở rộng sản xuất. Đây là tín hiệu cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Phú Thọ đối với các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời khẳng định phát triển chăn nuôi quy mô lớn đang đi đúng hướng, tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là chuỗi dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Yên Thủy và Lạc Sơn. Với tổng diện tích gần 4.000 ha, quy mô khoảng 63.000 lợn nái và trên 2 triệu lợn thịt mỗi năm, đây được xem là dự án nuôi lợn có quy mô hàng đầu cả nước. Đi cùng các trang trại là hệ thống nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất trên 1 triệu tấn mỗi năm, tạo nên chuỗi sản xuất khép kín, giúp chủ động nguồn nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Song song với đó, dự án tổ hợp chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm của Công ty Đa Phúc tại xã Yên Thủy có tổng mức đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng với quy mô 40.000 lợn nái, 1 triệu lợn thịt mỗi năm và cơ sở giết mổ công suất 1,4 triệu con/năm.

Khi các dự án này được triển khai theo chủ trương đầu tư của tỉnh, Phú Thọ sẽ hình thành những tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn, tạo động lực phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, khép kín, giá trị gia tăng cao và từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm chăn nuôi trọng điểm của miền Bắc.

Động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những trang trại chăn nuôi quy mô lớn đang hình thành và trở thành động lực phát triển của ngành nông nghiệp.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, khu vực nông nghiệp không chỉ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực mà còn phải trở thành động lực tăng trưởng thực sự.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, nếu các dự án lớn được triển khai đúng tiến độ, ngành chăn nuôi sẽ tạo ra nguồn lực tăng trưởng đáng kể, góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu và từng bước hình thành trung tâm sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô lớn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Việc thu hút các tập đoàn lớn cũng đồng nghĩa với việc đưa công nghệ hiện đại, phương thức quản trị tiên tiến và tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động, kiểm soát dịch bệnh, hướng tới kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và sản xuất xanh.

Ông Bùi Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp của tỉnh dự kiến đạt mức tăng trưởng khoảng 3,5%; phấn đấu cả năm đạt tốc độ tăng trưởng từ 4,5 đến 5%, trong đó lĩnh vực chăn nuôi sẽ là một trong những động lực đóng góp quan trọng. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn triển khai các dự án chăn nuôi hiện đại, bảo đảm yêu cầu về môi trường, an toàn sinh học và phát triển bền vững. Mục tiêu là đưa chăn nuôi trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của ngành nông nghiệp, tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Sau sáp nhập, chăn nuôi không còn đơn thuần là một ngành sản xuất nông nghiệp mà đang từng bước trở thành ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Phú Thọ. Nếu tận dụng tốt dư địa phát triển, thu hút hiệu quả các dòng vốn đầu tư và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố về môi trường, dịch bệnh, chất lượng sản phẩm, Phú Thọ hoàn toàn có cơ sở để trở thành trung tâm chăn nuôi, chế biến và cung ứng thực phẩm quy mô lớn của khu vực, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hà Giang