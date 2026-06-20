Chặn thuốc lá điện tử vào học đường

Những năm gần đây, thuốc lá điện tử đang có xu hướng len lỏi vào môi trường học đường với nhiều hình thức tinh vi, hấp dẫn giới trẻ bởi mẫu mã bắt mắt, hương vị đa dạng và những lời quảng cáo sai lệch về mức độ an toàn. Thực trạng này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của học sinh mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trước tình hình đó, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 12 đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng tuyên truyền phòng, chống thuốc lá điện tử thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm.

Cuối tháng 5 vừa qua, VKSND khu vực 12 đã chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 12 tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, thực hiện trình chiếu chứng cứ đối với vụ án Đỗ Công Hùng và đồng phạm phạm tội “Buôn bán hàng cấm” và “Tàng trữ hàng cấm”, tang vật là thuốc lá điện tử.

Theo cáo trạng, vào hồi 16h40’ ngày 13/8/2025, Công an phường Hoà Bình chủ trì, phối hợp Phòng PC01 - Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán thuốc lá điện tử (loại hàng hóa hiện bị cấm kinh doanh theo Nghị quyết số 173/2024/QH15, ngày 30/11/2024 của Quốc hội).

Hai đối tượng bị bắt quả tang gồm Đỗ Công Hùng, sinh năm 1995, trú tại số nhà 38, tổ 9 (phường Phương Lâm cũ), phường Hoà Bình và Lương Ngọc Anh, sinh năm 1997, trú tại tổ 1, phường Tân Hoà. Tang vật thu giữ 693 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, 124 máy hút thuốc lá các loại, 48 tuýp hít mũi, 466 hộp sản phẩm linh kiện thay thế máy các loại, dầu phụ kiện, lõi pod phụ kiện... tổng trị giá hàng hoá khoảng 250 triệu đồng.

Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng kèm trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa.

Đặc biệt, phiên tòa có sự tham dự của khoảng 60 em học sinh đến từ một số trường THPT trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp các em nhận thức rõ hơn về những nguy cơ, hậu quả của thuốc lá điện tử, chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Tại phiên toà, Kiểm sát viên đã chủ động thực hiện xét hỏi, tranh luận gắn với trình chiếu các tài liệu, chứng cứ, hình ảnh liên quan đến vụ án giúp Hội đồng xét xử, những người tham gia tố tụng và các em học sinh tham dự phiên toà dễ dàng theo dõi, nhìn nhận các tình tiết của vụ án một cách sinh động.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trình chiếu chứng cứ đã giúp Hội đồng xét xử, những người tham gia tố tụng và người tham dự phiên tòa có cái nhìn trực quan, toàn diện về hành vi phạm tội cũng như các tài liệu, chứng cứ của vụ án.

Không chỉ phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử, phiên tòa còn là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động. Từ một vụ án cụ thể, người dân, học sinh và phụ huynh nhận thức rõ hơn về các quy định của pháp luật liên quan đến thuốc lá điện tử cũng như những chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Thông qua việc đưa vụ án điển hình ra xét xử công khai và tổ chức rút kinh nghiệm, VKSND khu vực 12 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng. Đồng thời, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe và kiên quyết từ chối thuốc lá điện tử để bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ.

Các em học sinh tham dự phiên toà được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá điện tử.

Ngay sau phiên tòa, Chi đoàn VKSND khu vực 12 đã phối hợp với Chi đoàn TAND khu vực 12 và Công an phường Tân Hoà tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá điện tử đối với học sinh. Theo đó, báo cáo viên đã phổ biến những kiến thức cơ bản về thuốc lá điện tử nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền của đơn vị là lấy người học làm trung tâm, tập trung trang bị kiến thức đúng đắn về tác hại của thuốc lá điện tử, kỹ năng nhận diện các chiêu trò quảng cáo, lôi kéo trên mạng xã hội và cách từ chối khi bị rủ rê sử dụng. Các nội dung được truyền tải sinh động, dễ hiểu thông qua những tình huống thực tiễn, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ.

Em Bùi Văn Thắng, học sinh lớp 11 trường Phổ thông DTNT THPT Hoà Bình tham dự chương trình chia sẻ: “Trước đây em nghĩ thuốc lá điện tử chỉ là một dạng thuốc lá thông thường và ít gây hại. Sau khi được nghe phân tích tại phiên tòa và buổi tuyên truyền, em hiểu rõ những tác động nguy hiểm đối với sức khỏe và sẽ tuyên truyền cho bạn bè cùng tránh xa.”

Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch - Viện trưởng VKSND khu vực 12 cho biết: “Phòng, chống thuốc lá điện tử trong học sinh là nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng. Thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, chúng tôi mong muốn giúp các em nhận thức đầy đủ về những nguy cơ đối với sức khỏe, tương lai của bản thân, từ đó chủ động nói không với thuốc lá điện tử và các chất kích thích khác.”

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, VKSND khu vực 12 đang góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc. Mỗi học sinh được trang bị kiến thức đầy đủ, mỗi gia đình và nhà trường nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục sẽ là “lá chắn” vững chắc để ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập học đường, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ và tương lai của cộng đồng.

Đinh Thắng