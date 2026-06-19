Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ: Tăng cường kiểm sát việc xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ đã tăng cường kiểm sát việc xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản để giải quyết các vụ việc dân sự. Đơn vị đã cử kiểm sát viên tham gia công tác kiểm sát xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản do Tòa án cùng cấp tiến hành, đảm bảo đạt hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu công việc.

Gần đây, kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ đã tham gia kiểm sát việc xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản đối với 4 vụ án do Tòa án nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ thụ lý giải quyết, gồm: Tranh chấp lối đi chung tại tổ dân phố Chùa Hà, phường Vĩnh Phúc; tranh chấp chia tài sản sau ly hôn tại tổ dân phố Quán Tiên, phường Vĩnh Yên; tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Mậu Lâm, phường Vĩnh Phúc; tranh chấp hợp đồng tín dụng có tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại thôn Làng Mạ, xã Tam Dương Bắc.

Kiểm sát viên và các thành phần tham gia ký biên bản sau buổi xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản trong vụ án dân sự tại xã Tam Dương Bắc.

Tại các buổi làm việc, kiểm sát viên đã tham gia với tinh thần chủ động, trách nhiệm, giám sát chặt chẽ việc xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản. Trong các vụ việc tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, kiểm sát viên đã kịp thời thu thập, làm rõ nhiều thông tin quan trọng về vị trí, diện tích, hiện trạng, nguồn gốc các thửa đất, nhà ở... đang tranh chấp, làm cơ sở phục vụ việc giải quyết vụ án, bảo đảm tính khách quan, toàn diện và đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Đồng chí Lê Thị Minh Huyền - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ cho biết: Thông qua việc kiểm sát chặt chẽ hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ, Viện tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Thùy Linh

(Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ)