Khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, ngày 17/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ xã Hoàng An vừa tổ chức khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ từ nghĩa trang nhân dân thôn Hương Đình, xã Hoàng An về quê hương để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Các lực lượng được huy động tham gia khai quật hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ đảm bảo an toàn.

Liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ sinh năm 1918, quê quán xã Kim Xá (cũ) nay là Vĩnh An; tham gia cách mạng từ tháng 1/1945, giữ chức vụ Chính trị vệ thôn. Ngày 31/8/1945, trong quá trình tham gia đoàn biểu tình giành chính quyền tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Các đồng chí tiêu binh phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, đảm bảo trang nghiêm.

Sau nhiều năm được an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Hương Đình, xã Hoàng An, trên cơ sở các nguồn thông tin, hồ sơ và nguyện vọng của thân nhân gia đình, Ban Chỉ đạo xã Hoàng An đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình liệt sĩ chuẩn bị chu đáo các điều kiện, thủ tục và nghi lễ cần thiết để tổ chức khai quật, di dời hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Thân nhân liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ thực hiện các nghi lễ để đón hài cốt liệt sĩ về với gia đình.

Sau khi hoàn thành công tác khai quật, hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ được vận chuyển về xã Vĩnh An và bàn giao cho địa phương, thân nhân gia đình để tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh An theo nghi thức trang trọng.

Hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ được đưa từ nghĩa trang nhân dân thôn Hương Đình về quê nhà tại xã Vĩnh An.

Việc khai quật, di chuyển và an táng hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Kỳ tại quê nhà không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình đưa liệt sĩ trở về yên nghỉ tại quê hương sau hơn 80 năm xa cách.

Kim Liên - Ngọc Anh