Giá vàng hôm nay (17-6): Tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (17-6): Thị trường trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục giữ đà tăng mạnh ở hầu hết các thương hiệu. Giá vàng nhẫn có thương hiệu bán ra cao hơn giá vàng miếng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đồng loạt tăng mạnh so với sáng hôm qua ở hầu hết các thương hiệu, mức tăng cao nhất 1,5 triệu đồng/lượng; mức bán ra cao nhất 151,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật 5 giờ 30 phút sáng 17-6 như sau:

Giá vàng hôm nay (17-6): Tiếp tục tăng. Ảnh minh họa: tienphong.vn

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật 5 giờ 30 phút sáng 17-6 như sau:

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt tăng ở hầu hết các thương hiệu. Mức tăng cao nhất 1,5 triệu đồng/lượng; mức niêm yết giá cao nhất là 152 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng. Vàng nhẫn SJC có mức bán ra 151,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.333,9 USD/ounce (tương đương 138,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 211,2 USD/ounce, tương đương giảm 4,65% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Ngân hàng trung ương tiếp tục là một trụ cột hỗ trợ vững chắc cho thị trường vàng khi giá vàng liên tục lập các mức đỉnh lịch sử từ đầu năm. Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu mua vàng từ khu vực chính thức được dự báo sẽ vẫn mạnh mẽ trong tương lai gần.

Khảo sát Dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2026 do WGC công bố hôm thứ Ba cho thấy, 89% nhà quản lý dự trữ ngoại hối kỳ vọng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.

Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt khi vàng vừa vượt qua trái phiếu Kho bạc Mỹ để trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới. WGC cho rằng điều này phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong cách các tổ chức chính thức quản lý tài sản dự trữ của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Shaokai Fan, Giám đốc toàn cầu phụ trách Ngân hàng Trung ương của WGC cho biết, khảo sát cho thấy niềm tin của khu vực chính thức đối với vàng vẫn ở mức cực kỳ cao.

Ông lưu ý rằng tỷ lệ các ngân hàng trung ương có kế hoạch tăng dự trữ vàng đã tăng lên mức kỷ lục 45% trong năm nay, so với 43% vào năm 2025, bất chấp những bất ổn địa chính trị đang diễn ra.

Kết quả khảo sát cho thấy các ngân hàng trung ương ngày càng xem vàng là một tài sản tiền tệ chiến lược thay vì chỉ là tài sản dự trữ mang tính lịch sử. Ông Fan cho biết một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là sự quan tâm đến vàng đang lan rộng tới nhiều ngân hàng trung ương hơn. Các ngân hàng trung ương đang ngày càng thảo luận nhiều hơn về vàng khi các nhà quản lý dự trữ đánh giá cách thức đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng.

Khảo sát cho thấy đa dạng hóa dự trữ vẫn là lý do hàng đầu khiến các ngân hàng trung ương mua vàng, tiếp theo là nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và những lo ngại liên quan đến các quốc gia phát hành đồng tiền dự trữ. Các nhà quản lý dự trữ cũng tiếp tục đánh giá cao những đặc tính tiền tệ truyền thống của vàng.

Ông Fan cũng cho rằng những căng thẳng địa chính trị gần đây không làm thay đổi đánh giá dài hạn của các ngân hàng trung ương đối với vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,664 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,746 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,256 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,290 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2,258 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,303 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 69,9 USD/ounce.

Theo qdnd.vn