Xã Bình Phú lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, ngày 16/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiên Du, xã Bình Phú đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác giám định ADN.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đại diện Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bình Phú đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương các Anh hùng liệt sĩ trước khi tiến hành lấy mẫu giám định.

Nghĩa trang liệt sĩ Tiên Du, xã Bình Phú hiện có 92 phần mộ liệt sĩ, trong đó 88 phần mộ đã xác định đầy đủ thông tin, còn 4 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu phẩm phục vụ giám định ADN là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và trang nghiêm. Các phần mộ được lấy mẫu đều được số hóa thông tin, cập nhật đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và giám định ADN.

Công tác khai quật, lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, các mẫu phẩm đạt yêu cầu sẽ được cơ quan chuyên môn bảo quản và tiến hành giám định ADN theo quy định, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp các anh hùng liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình.

Bích Liên