Giá vàng hôm nay (16-6): Tăng sốc

Giá vàng hôm nay (16-6): Giao dịch vàng miếng SJC của các thương hiệu đã tăng mạnh trong 24 giờ qua, với mức cao nhất là 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá vàng trở lại ngưỡng 150,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng mua vào 148 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng; bán ra 150,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc rạng sáng 16-6 như sau:

Vàng miếng Rạng sáng 15-6 Rạng sáng 16-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 144 147 148 150,5 +4.000 +3.500 Bảo Tín Mạnh Hải 144 147 148 150,5 +4.000 +3.500 DOJI 144 147 148 150,5 +4.000 +3.500 PNJ 144 147 148 150,5 +4.000 +3.500 Phú Quý 144 147 148 150,5 +4.000 +3.500

Giá vàng hôm nay (16-6): Tăng sốc. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay (16-6) cũng tăng mạnh so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 147,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 150,4 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 147,3 triệu đồng/lượng, tăng 4,3 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý và PNJ giao dịch ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI mua vào ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng; bán ra 151 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật lúc rạng sáng 16-6 như sau:

Vàng nhẫn Rạng sáng 15-6 Rạng sáng 16-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 143,9 146,9 147,9 150,4 +4.000 +4.000 Bảo Tín Mạnh Hải 143 - 147,3 - +4.300 - DOJI 144 147 148,5 151 +4.500 +4.000 PNJ 144 147 147,5 150,5 +3.500 +3.500 Phú Quý 144 147 147,5 150,5 +3.500 +3.500

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.311,7 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0,78% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 33,26 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.311,7 USD/ounce (tương đương 137,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 13,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng sau khi thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran được thông qua. Ảnh minh họa

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong gần một tuần vào thứ Hai, khi một thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu xuống thấp hơn và làm giảm bớt một số lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Các quan chức Mỹ và Iran cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz, một thỏa thuận sơ bộ khiến giá dầu giảm nhưng vẫn để lại số phận chương trình hạt nhân của Tehran cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trong một bài đăng trên X rằng, thỏa thuận sẽ được chính thức ký kết vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ.

"Các nhà đầu tư trên thị trường đang loại trừ khả năng tăng lãi suất do giá dầu giảm, điều này đang đẩy giá kim loại quý lên. Trong ngắn hạn, tôi dự đoán sẽ có sự điều chỉnh giảm cho đến khi chúng ta nhận được thông tin rõ ràng hơn từ Fed vào cuối tuần này”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 10 ngày, khiến vàng thỏi định giá bằng USD trở nên dễ mua hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng.

Giá vàng đã chịu áp lực kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai. Mặc dù vàng thường được xem như một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng nó lại mất đi sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao vì chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời này tăng lên. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đã giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Mỹ vào tháng 12 từ mức 69% của tuần trước xuống còn 53% sau thỏa thuận hòa bình.

Các nhà phân tích nhận định, giá vàng đang phản ứng với tin tức về việc Mỹ và Iran sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình vào thứ Sáu, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông. Tin tức này đã đẩy giá dầu xuống dưới 80 USD/thùng, từ đó làm giảm áp lực lạm phát.

Mặc dù giá vàng đã phục hồi đáng kể so với mức thấp kỷ lục hồi tuần trước ở mức gần 4.000 USD/ounce, một số nhà phân tích cảnh báo rằng kim loại quý này vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng thị trường tại MarketGauge, cho biết khả năng giữ vững mức hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce của vàng cho phép các nhà đầu tư thử nghiệm thị trường với các vị thế nhỏ.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định, mặc dù giá vàng đã vượt qua rào cản đầu tiên bằng cách giữ vững mức hỗ trợ tâm lý quan trọng nhưng vẫn còn nhiều điều có thể xảy ra từ nay đến thứ Sáu, khi chính phủ Mỹ và Iran dự kiến ký kết thỏa thuận hòa bình. “Nguy cơ trong tuần này là có điều gì đó xảy ra làm trì hoãn việc ký kết hiệp ước vào thứ Sáu. Nếu điều đó xảy ra, thì ngưỡng 4.000 USD/ounce có thể lại bị thử thách một lần nữa”, ông Morrison nói.

Các nhà phân tích khác cũng lưu ý rằng, bất chấp sự lạc quan ngày càng tăng, lạm phát vẫn là một trở ngại ngắn hạn đối với vàng. Nick Cawley, nhà phân tích cộng tác tại Solomon Global, cho biết thị trường sẽ rất mong chờ được nghe phát biểu từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh xem liệu cơ quan này có tăng lãi suất vào cuối năm hay không.

Trong khi đó, Ngân hàng Barclays của Anh vẫn giữ quan điểm lạc quan về vàng, viện dẫn các yếu tố hỗ trợ trung hạn vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm lạm phát dai dẳng, sự không chắc chắn về chính sách và việc đa dạng hóa nguồn dự trữ đang diễn ra.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,673 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,756 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,273 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,306 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,275 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,320 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 70,21 USD/ounce, tăng 2,45 USD.

Theo qdnd.vn